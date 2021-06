Boom di ascolti per la nazionale: oltre 13 milioni per Italia-Austria

Che numeri per gli azzurri. Che numeri per Rai 1. Ascolti da record per Euro 2020 e per la partita che ha visto ieri il trionfo sudatissimo della nostra nazionale. Oltre 13 milioni gli spettatori davanti alla tv per seguire Italia-Austria gara che si è conclusa al minuto 120 con i tempi supplementari. Una partita che ha visto la nazionale di Mancini andare spesso in crisi con un avversario che ha concesso pochissimo e che per lunghi tratti di gara avrebbe anche meritato il vantaggio. Ma gli azzurri nei tempi supplementari hanno tirato fuori tutta la voglia di vincere e anche grazie ai cambi fatti da Mancini, la nazionale ha trovato il giusto guizzo per il primo gol e poi per la seconda rete che ha regalato la vittoria e anche il passaggio del turno. Tutto questo di fronte a 13 milioni di spettatori che facevano il tifo per gli azzurri. La partita non è solo il programma più visto della serata ma con il suo 60% di share diventa a oggi il “programma” più visto su Rai 1 della stagione. E siamo ancora agli ottavi di finale.

Niente da fare per le altre reti, come era abbastanza ovvio. Tutta da capire la decisione di Mediaset di mandare in onda contro la nazionale Grand Hotel, inspiegabile.

Gli ascolti del 26 giugno 2021: boom per la nazionale

Euro 2020 Italia-Austria da record con 13.275.000 spettatori pari al 61.1% di share.

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni mandato al patibolo contro la nazionale, fa 998.000 spettatori pari al 4.9% di share. Tra Canale 5 e Rai 1 praticamente 12 milioni di spettatori di differenza…

Su Rai2 Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo è stato seguito da 500.000 spettatori (2.3%). Su Italia 1 Shrek Terzo ha intrattenuto 469.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 White Oleander ha raccolto davanti al video 453.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Mamma mia! totalizza un a.m. di 388.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 Downton Abbey 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 The Guardian – Salvataggio in Mare ha raccolto 98.000 spettatori con lo 0.5%. Fa meglio il Nove con Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto visto da 202.000 spettatori con lo 0.9% di share.