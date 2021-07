Che flop le serie turche su Canale 5: Day Dreamer faceva 1 milione in più

E’ tempo di fare un bilancio, a un mese dall’inizio della nuova programmazione di Canale 5, per il pomeriggio d’estate. E senza troppi dubbi si può dire che la scelta delle due serie da mandare in onda quest’anno, non è stata vincente, anzi. Lo scorso anno Daydreamer-Le ali del sogno, era un punto di forza della rete, ogni giorno scrivevamo di ascolti pazzeschi per Canale 5 che riusciva ad avvicinarsi persino ai 3 milioni di spettatori con la serie turca. Numeri ben lontani da quelli che oggi Canale 5 porta a casa con Mr Wrong e Love is in the air. Non a caso, da lunedì prossimo si prova a cambiare in corsa: via Mr Wrong, dentro Brave and Beautiful. Una serie turca al posto di un’altra ma con una trama completamente diversa: niente amori sdolcinati, addio a Can Yaman, si cambia rotta. Servirà questa mossa ad aiutare gli ascolti, oppure il fenomeno “serie turche wow” di è smontato?

Per capire, vediamo nel dettaglio i numeri confrontando gli ascolti del 30 giugno 2021 con gli ascolti del 30 giugno 2020.

Gli ascolti del 30 giugno 2021: ecco i dati del pomeriggio di Canale 5

Su Canale5 Beautiful parte comunque basso rispetto alla media solita ( quando Mediaset la smetterà di mandare in onda meno di 5 minuti inediti a puntata sarà cosa buona e giusta) con 2.262.000 spettatori con il 16.57%. Una Vita mantiene il trend con 2.204.000 spettatori con il 17.69% di share. A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore fa 1.823.000 spettatori con il 16.62%. Love is in the Air cala ancora di più con un ascolto pari a 1.544.000 spettatori pari al 16.32% di share. Il pomeriggio di Canale 5 si chiude con il film Pure Country: Una Canzone nel Cuore ha fatto compagnia a 804.000 spettatori con il 9.04%.

Passiamo ai dati di ascolto dello scorso anno.

Gli ascolti del 30 giugno 2020: ecco i dati del pomeriggio di Canale 5

Su Canale5 Beautiful incassava 2.825.000 spettatori con il 18.3%. Una Vita registrava 2.678.000 spettatori con il 19.1% di share. A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno riusciva a fare meglio di Una vita, risalendo a 2.734.000 spettatori con il 22.3%. Praticamente un milione di spettatori in più rispetto alle soap di questa stagione. Facevano meglio anche le repliche de Il segreto con un ascolto pari a 1.744.000 spettatori pari al 17.9% di share.Il film Inga Lindstrom – Nuovi Amori con due punti di share in più rispetto al 2021, con 1.023.000 spettatori (11.5%).

Da lunedì cambierà qualcosa con l’arrivo di Brave and Beautiful? Vedremo.