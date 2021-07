Quarto Grado torna in diretta e si occupa ancora del caso Denise Pipitone

Non si ferma la trasmissione di Rete 4, del resto Gianluigi Nuzzi era stato molto chiaro venerdì scorso quando aveva spiegato i motivi per i quali il programma va avanti, perchè non si può impedire di fare cronaca ai giornalisti. Aveva risposto a Piera Maggio, scusandosi, qualora ci fossero delle scuse da fare, ma facendo capire che la trasmissione si sarebbe occupata ancora del caso Denise Pipitone perchè quello che interessa a tutti, è la ricerca della verità.

Cosa che Piera Maggio non aveva gradito e che aveva sottolineato anche dai social, spiegando che lei e il suo avvocato sarebbero andati avanti, dopo la diffida, nelle sedi opportune.

Domani su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado e, come rivelano le anticipazioni, al centro di questo nuovo appuntamento, ci sarà ancora una volta il caso Denise Pipitone con le ultime notizie sulla vicenda.

Le anticipazioni ufficiali dal comunicato stampa Mediaset

Al centro della puntata anche la tragica vicenda di Denise Pipitone. Retroscena, segnalazioni e interrogatori hanno fatto ripartire l’inchiesta sulla scomparsa della bambina. Sono molti i passaggi ancora oscuri, che gli inquirenti stanno cercando di chiarire.Intanto, dopo che l’ex pm Maria Angioni è finita sotto indagine per false dichiarazioni al pubblico ministero della Procura di Marsala, la cerchia degli indagati per falsa testimonianza potrebbe allargarsi.Infatti, sono state sentite diverse persone che non hanno confermato quanto avevano detto all’epoca. Sono testimoni sentiti su attività svolte all’epoca che adesso hanno riferito ricostruzioni diverse primo scenario

Una battaglia quella tra la trasmissione di Rete 4 e la mamma di Denise Pipitone, improvvisa. Sembra che sia cambiato qualcosa, anche negli equilibri del programma, che prima analizzava il caso da un punto di vista diverso. Un cambiamento avvenuto dopo l’intervista fatta ad Anna Corona, in esclusiva alla trasmissione di Rete 4. Intervista che Piera Maggio ma non aveva gradito e che forse aveva cambiato qualcosa nelle dinamiche. La madre di Denise Pipitone non si è mai nascosta dietro un dito e aveva fatto accuse molto esplicite e chiare: dopo il suo rifiuto ad andare in trasmissione, Quarto Grado ha iniziato a riscavare nel suo passato, portando in onda anche vecchie intercettazioni, insinuando dubbi e dando spazio anche a Toni Pipitone, il suo ex marito. Cosa che Piera non ha gradito e che ha spiegato con una lunga intervista nella trasmissione Ore 14.

Dal canto loro, tutti i protagonisti della trasmissione di rete 4, giornalisti, conduttori e ospiti del programma, hanno ribadito di essere tutti dalla stessa parte: quella di chi cerca la verità per riportare a casa Denise Pipitone.