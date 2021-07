Real Time 2021-2021: tutti i programmi della prossima stagione televisiva

Sono stati presentati ieri i nuovi palinsesti di Discovery e ovviamente, grande attesa per tutti i titoli dei programmi in onda su Real Time, rete di punta dell’azienda. Anche quest’anno Real Time si è confermata una valida alternativa alle minori generaliste, riuscendo spesso a fare meglio del Nove, di La7 e anche di Tv8. Ha battuto persino Rai 2 in alcune circostanze, a dimostrazione che i format scelti per Real Time, piacciono a una buona fetta di pubblico. E quindi anche per la prossima stagione televisiva, l’offerta è molto ampia, tra novità e conferme per il 2021-2022.

Vediamo nel dettaglio i titoli dei programmi made in Italy che andranno in onda da settembre su Real Time.

Real Time a tutta cucina: i programmi immancabili

La stagione di Real Time riparte anche in questa occasione, a settembre, con la certezza Bake Off Italia – Dolci in Forno. A tutta cucina anche nella nuova stagione televisiva delle rete. Bake Off torna il 3 settembre con la conduzione di Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio (fuori Csaba dalla Zorza). Confermatissimo anche Bake Off Italia – Dolci sotto un Tetto con Flavio Montrucchio, mentre da febbraio Katia Follesa e Carrara riproporranno Cake Star – Pasticcerie in Sfida altro programma molto amato dal pubblico della rete.

Per l’access prime time è confermata dal 30 agosto la striscia quotidiana Cortesie per gli Ospiti, con l’ormai consolidato trio di esperti Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomase.

La prima serata di Real Time: tutti i titoli per il 2021-2022

Torna anche Il Castello delle Cerimonie, che dovrebbe andare in onda al venerdì ma solo dal 2022 ( probabilmente si registrerà questa estate la nuova stagione, viste le restrizioni covid imposte fino a qualche mese fa). In prima serata non mancherà anche il Salone delle Meraviglie, con Federico Fashion Style che in autunno andrà alla scoperta della provincia con un van come se fosse un salone da parrucchiere in Beauty Bus.

Non poteva mancare in prima serata, dopo il grande successo dell’ultima stagione, Primo Appuntamento . Per Flavio riconfermato anche il format Primo appuntamento Crociera. E altro grande cavallo di battaglia della rete sarà Matrimonio a prima vista (in anteprima dal 16 luglio su Discovery+) . Medie di oltre 1 milione di spettatori per le due edizioni andate in onda in questa stagione televisiva e ci saranno due stagioni anche il prossimo anno. La prima a settembre appunto e poi la seconda nel 2022. Per quanto riguarda il cast di Matrimonio a prima vista Italia ci sarà una ne entry l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto che si aggiunge al sociologo Mario Abis e alla sessuologa Nada Lofreddi.

Tra i programmi migliori di questa stagione televisiva abbiamo segnalato Ti Spedisco in Convento ( qui la nostra recensione) che torna su Real Time, anche se non sappiamo ancora quando. E poi ancora sempre in prima serata, Ti Spazzo in Due con le Paglionico .

Passando invece ai programmi dedicati all’amore vedremo C’era una volta l’Amore, programma affidato a Michela Giraud trai protagonisti di Lol, il format di grande successo su Prime video. Altra novità, proposta dal 5 luglio, è il gioco D’Amore e d’Accordo condotto da Katia Follesa: è il remake di Tra Moglie e Marito per mettere alla prova l’affinità di coppia. Sempre a luglio ci sarà Discovering Simo, il viaggio on the road di Simona Ventura.

Ovviamente non mancheranno i format di successo come 90 giorni per innamorarsi e tutte le altre produzioni estere che piacciono tanto al pubblico di Real Time ( non mancheranno nuove stagioni di Vite al limite). Tra le novità in arrivo da TLC (Discovery USA) You, Me and My Ex, la serie in cui le telecamere seguono le vite quotidiane di cinque coppie alle prese con ingombranti ex partner.