Fascino e morte a Hollywood stasera su Rai 2: la trama del film

Cosa vedere stasera in tv? Per il 2 luglio 2021 Rai 2 offre un altro film per una serata tutta in giallo a chi non ama lo sport. Certamente anche questa sera sintonizzati su Rai 1 per seguire Belgio-Italia ci saranno milioni di italiani, ma non a tutti lo sport piace a così Rai 2 offre un film in prima visione come alternativa. In onda su Rai 2 il film Fascino e morte a Hollywood, una prima visione. Un film di Daniel Ringey, interpretato da Sarah Roemer, Jon Prescott e Hannah Barefoot. I protagonisti della storia sono un bambino di 10 anni e la sua insegnante privata…Il piccolo Jack non è un bambino qualunque, infatti è il figlio di un noto attore che ha alle spalle un evento traumatico. Qualcuno infatti ha tentato di rapirlo.

Volete scoprire qualcosa in più sulla trama del film in onda oggi su Rai 2? Ecco le anticipazioni per voi. Il film è noto anche con il titolo alternativo Famous and Fatal.

Fascino e more a Hollywood stasera su Rai 2: la trama del film in prima visione



Dopo aver salvato il piccolo Jack, 10 anni, da un tentativo di rapimento, Casey Wright viene assunta, come insegnante privata di Jack, dal padre del bambino, il famoso attore Sam Austin. Casey è subito coinvolta nella vita di famiglia ed è affascinata dallo stile di vita di Sam ma quando i due cominciano ad avvicinarsi, Casey diventa il bersaglio di un folle stalker di Sam…La vita di una star di Hollywood non è affatto semplice e Casey se ne renderà subito conto pagando in prima persona…La bella insegnante sta rischiando anche la vita?

Non vi riveliamo il gran finale, appuntamento su Rai 2 per scoprire come andrà a finire questa storia…Il film inizierà come sempre alle 21,20 su Rai 2 in prima serata. Per chi cerca quindi una serata all’insegna del giallo, il film Fascino e morte a Hollywood è certamente la scelta giusta, per tutti gli altri appuntamento con Belgio-Italia su Rai 1.