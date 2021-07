Linea verde estate su Rai 1 si riparte dal Cilento il 4 luglio

E’ tempo di cambiamenti anche per la programmazione del fine settimana di Rai 1. Dopo una grande stagione in termini di ascolti per Linea Verde, inizia oggi l’avventura estiva del programma di Rai 1. Riparte dal Cilento, ultima tappa della precedente stagione, il viaggio di “Linea Verde Estate”, con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, in onda da domenica 4 luglio alle 12.20 su Rai1. La coppia, che è piaciuta moltissimo lo scorso anno al pubblico di Rai 1, è stata confermata anche per questa nuova stagione e ci terrà compagnia per tutta l’estate. Scopriamo quindi quello che vedremo in questa prima puntata di Linea Verde Estate, ecco per voi le anticipazioni.

Linea Verde estate in onda su Rai 1 dal 4 luglio 2021: prima puntata in Cilento



Dal fresco degli orti di stagione ai legumi, dai cereali selezionati dalla Biblioteca del Grano del Monte Frumentario alle varietà di grano tipiche del territorio lucano: in provincia di Salerno, obiettivo su un’azienda agricola a conduzione familiare che pratica la coltivazione dei terreni attraverso le buone pratiche di agricoltura organica rigenerativa, rispettose dell’ambiente, senza l’utilizzo di pesticidi o concimi chimici di sintesi.



Un rito che si tramanda di padre in figlio, a Marina di Pisciotta, immersi nei rumori notturni del mare, è quello della pesca delle alici con la “menaica”, antichissima tecnica oggi gelosamente custodita in pochi borghi marinari del Cilento, e la loro conservazione sotto sale.

Non manca il fascino del mondo animale: da Sala Consilina, non lontano dal fiume Tanagro, arriva l’emozionante storia di una coppia di cicogne bianche, l’unica in Italia, che da marzo ad agosto, da oltre venti anni, puntuale nidifica sullo stesso traliccio, nel cuore del Vallo di Diano.

La magia del santuario della Madonna della Neve, con la cascata dei Capelli di Venere, invece, è uno spettacolo naturale unico che sembra uscito da un libro di fiabe, tra boschi a perdita d’occhio: a quota 1899 metri sul livello del mare, il punto più alto del Cilento, sul monte Cervati, spazio alla bellezza mozzafiato di luoghi incontaminati, pregio naturalistico del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Infine, l’originale innovazione di un prodotto tradizionale: ad Ascea, la bontà della mozzarella di bufala con il cuore di olio extravergine.

Appuntamento quindi alle 12,20 di oggi con una nuova edizione da non perdere.