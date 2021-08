Lutto a Masterchef: addio Anna Martelli

Un altro doloroso addio, dopo la morte di Paolo, ex amatissimo concorrente di Masterchef. E’ ancora un Lutto nel mondo del programma di Sky. Purtroppo ci lascia un’altra concorrente che ha partecipato al programma dedicato alla cucina. La notizia è arrivata questo pomeriggio: è morta Anna Martelli, la sorridente e agguerrita nonna Anna dell’ottava edizione del talent show di Sky Uno. Il 18 giugno vi avevamo dovuto dare la triste notizie della morte di Paolo, tra l’altro ancora giovanissimo. Oggi un altro addio che fa male. Classe 1946, Ana Martelli, era entrata nella MasterClass 2019 a 72 anni portando tra i banchi dello show la sua determinazione, la sua “tigna”, i suoi sorrisi e il suo grande amore per il marito Salvatore, scomparso nel 2016. Ne aveva parlato in ogni puntata, ricordava quanto si erano amati e come era stato difficile andare avanti dopo la sua morte. Ma lo aveva fatto e anche la partecipazione al programma di Sky l’aveva aiutata.

Addio Anna ex protagonista di Masterchef Italia

«La cucina è la porta al tempio della vita!» era il motto scelto per partecipare a MasterChef Italia 8, un’occasione per rimettersi in gioco e «per dimostrare ai coetanei che dopo la tempesta arriva sempre la quiete e che dopo ogni caduta, ci si rialza più forti di prima», come dichiarava nel suo video di presentazione, prima di iniziare il percorso nel programma che tanto ha amato.

Dopo il post di giugno dedicato all’addio a Paolo Armando, oggi dai social di Masterchef arriva quindi anche questa notizia, con l’ultimo saluto ad Anna

È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste. 🧡https://t.co/rLZrivXJDB August 8, 2021

Simpatica, dalla parlantina inarrestabile, sempre truccata e con la voglia di mettercela tutta, Anna ha portato nel programma di Sky, il suo modo di cucinare. Forse non resterà nella storia del talent come uno dei migliori talenti ma di certo come uno dei personaggi più simpatici con i quali i giudici hanno avuto a che fare! Non possiamo che stringerci al dolore della famiglia di Anna per la grave perdita.