Fatti sentire: la finale del Festival è su Rai 2

E’ tempo di musica su Rai 2. Una serata dedicata ai giovanissimi e al talento quella che sta per arrivare. Dalla bellissima piazza Gramsci di Cinisello Balsamo, Carolina Rey e Marco Vito conducono la finalissima di “Fatti Sentire“, Festival della musica emergente italiana, in onda giovedì 12 agosto alle 23.30 su Rai2. Sul palco i 12 finalisti Alexandra, Angie, Bascià, Denver, Five Hundred, Giorgia Vassallo, Guzzi, Littamè, Matteo Ghione, Proto, Storto e Yassmine Jabrane. Insieme a loro anche gli ospiti: Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, una delle band italiane più longeve con 20 anni di carriera e oltre un milione di copie vendute, Cannella, Paolo Simoni, Fabio Curto, Disarmo, Bouvet e Joe Romano.

Fatti sentire: la finale del Festival arriva su Rai 2

A decretare il vincitore assoluto sarà la giuria televisiva, composta da Saturnino (musicista), Fabiana (speaker radiofonica Radio Number One), Andrea Amato (direttore artistico di RDS Next), Sergio Cerruti (presidente di A.F.I. produttore discografico e disc jockey), Chiara De Pisa (speaker radiofonica RDS), Stefano Fisico direzione artistica del festival, Romina Minadeo (giornalista) e Alex Pierro (giornalista e critico musicale), alla quale si aggiungerà il voto della commissione artistica. Pensato per promuovere la musica emergente italiana, “Fatti Sentire” è un festival che si rivolge a tutti gli artisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, in qualsiasi formazione (solista, duo o gruppo). Sarà quindi una serata dedicata alla musica e alle proposte dei giovanissimi. Uno spazio speciale e una vetrina unica visto che la finale andrà in onda su Rai 2.

Produzione Occhio X Occhio Entertainment. La regia è di Massimo Nota.