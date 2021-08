Il promo ufficiale di Verissimo in onda sia sabato che domenica da settembre

E’ arrivato il promo ufficiale, ancora semplice, senza grandi indicazioni ma con la prima vera e propria conferma. Una notizia che conoscevamo già ma che adesso si fa più che ufficiale. Da settembre Verissimo andrà in onda sia al sabato, con il consueto appuntamento, che alla domenica. Per quello che riguarda questo “raddoppio” non ci sono ancora molte indicazioni sull’orario preciso, la fascia di messa in onda dovrebbe essere quella successiva alle 16. Non uno scontro diretto con Domenica IN quindi. Verissimo alla domenica dovrebbe essere preceduto da Scene da un matrimonio, al suo ritorno in quel di Mediaset, con la conduzione affidata ad Anna Tatangelo.

Padrona di casa ovviamente Silvia Toffanin che pare nella puntata domenicale del programma potrebbe osare qualcosa di diverso e non mostrare le classiche interviste che abbiamo visto in onda in questi ultimi anni ( che comunque tanto piacciono al pubblico che elegge Verissimo ogni anno leader della sua fascia oraria con ascolti eccellenti).

Verissimo raddoppia si va in onda sia al sabato che la domenica

L’annuncio sul sito ufficiale di Verissimo:

Da settembre Verissimo raddoppia. Per la prima volta andrà in onda anche di domenica pomeriggio, oltre al consueto appuntamento del sabato, sempre su Canale 5. Tantissimi gli ospiti che si racconteranno a Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo, in partenza a settembre. Storie, personaggi, emozioni da vivere insieme, perché “il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante, quello che conta veramente sono i momenti che il respiro ve lo tolgono”

L’appuntamento quindi con Verissimo è per settembre. Si inizierà probabilmente con la puntata del sabato per poi ritrovare Silvia Toffanin anche la domenica pomeriggio per questa inedita programmazione di Canale 5. E a settembre insieme a Verissimo dovrebbe iniziare anche Amici, in anticipo sulla tabella di marcia, proprio per rafforzare ancora di più la programmazione del fine settimana e debuttare alla grande con gli ascolti d’oro portati a casa negli ultimi anni sia da Silvia che da Maria de Filippi.