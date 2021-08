A Uomini e Donne la prima tronista transgender: è Andrea Nicole

Come era stato annunciato più di un mese fa, nella nuova edizione di Uomini e Donne ci sarà la prima tronista transgender nella storia del programma. Ieri, 24 agosto 2021 è stata registrata a Roma la prima puntata della nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Nessuno spoiler ufficiale da parte della redazione che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non ha pubblicato neppure sui canali Witty i video di presentazione dei tronisti. Ma dal Vicolo delle News, che regala sempre anticipazioni attente e precise ai fan di Uomini e Donne, arrivano le prime anticipazioni. Pochi dettagli ma sappiamo che la nuova tronista si chiama Andrea Nicole. Dovrebbe essere una ragazza di circa 25 anni. Nessun altro dettaglio al momento. Non sappiamo che cosa ha detto in questa prima registrazione e come Maria abbia accolto i nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Aspettiamo le anticipazioni più dettagliate per potervi raccontare qualcosa in più. Quello che possiamo dirvi è che Maria entra di nuovo nella storia: dopo aver deciso di fare il primo trono gay, diversi anni fa, questa volta vedremo un’altra prima volta. E’ vero che non dovremmo più dare etichette, e che la cosa in fondo non dovrebbe neppure fare notizia. Ma è anche vero che in qualche modo, essendo una prima volta per il programma, è qualcosa che va segnalato. Per il resto, dopo averlo detto una volta, la prima, non saremo qui a ripetere che Andrea Nicole è la prima tronista transgender, parleremo di lei come si parla di tutti gli altri, senza doverlo per forza ricordare. Perchè non ce ne sarà davvero bisogno. Sarà la storia di una ragazza che cerca in tv l’amore, nulla di diverso.

Uomini e Donne anticipazioni: la prima registrazione il 24 agosto 2021

Oltre alla presentazione di Andrea Nicole, nella prima puntata c’è stata anche la presentazione di due nuovi tronisti, due ragazzi. In questo caso al momento non sono arrivate molte altre indiscrezioni. Per cui non ci resta che aspettare le prossime ore per provare a capire se dallo studio di Canale 5, a quanto pare blindatissimo, trapeleranno altre notizia! Noi di certo vi racconteremo tutto quello che si potrà raccontare. Ovviamente vi terremo aggiornati anche su Gemma Galgani. Da quando ieri è stata diffusa la notizia del suo nuovo ritocchino, sui social non si parla d’altro e cresce anche l’attesa per vedere il risultato finale!