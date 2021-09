D’amore e d’accordo da stasera su Real Time in prima serata con le coppie vip: chi ci sarà

Il programma D’Amore e d’accordo torna in onda su Real Time con un’altra veste. Si debutta infatti oggi 1 settembre 2021 in prima serata e a giocare con Katia Follesa saranno le coppie vip. Chi ci sarà quindi? Ve ne parliamo in questo nostro articolo che ci racconta proprio quello che vedremo nel corso del programma che ci aspetta da oggi alle 21,20 su Real Time. Cosa dovranno fare i protagonisti di D’Amore e d’accordo? Molto semplice, almeno sulla carta…Dovranno rispondere a delle domande che riguardano la loro vita di coppia. Come se la caveranno?

Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare alla padrona di casa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale e devolvere il montepremi all’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

D’Amore e D’accordo da stasera su Real Time: tutti gli ospiti vip

Ma scopriamo chi si metterà in gioco in questa nuova avventura vip si Real Time ( vedremo molti volti noti al pubblico che segue i programmi di Discovery ma non solo. Tra i protagonisti: Imma Polese e Matteo Giordano direttamente dal Castello delle Cerimonie. Restando nel mondo di Real Time ci saranno anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Francesco Facchinetti e Wilma Faissol che sono stati già protagonisti della serie dedicata alle loro vite in onda proprio su Real Time; e poi ancora il giudice di Cortesie per gli Ospiti Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito; la make-up artist Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo; Alvin e Kali Wilkes. Un tuffo poi nel mondo di Mediaset: troveremo quindi : la miss e tronista Clarissa Marchese e Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi; Natalia Paragoni e Andrea Zelletta; Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino; Georgette Polizzi e Davide Tresse, Veronica Peparini e Andreas Muller; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber Eleonora Petrella e il suo manager Marco Cortelli; la coppia di Matrimonio a prima vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi che tra l’altro, a breve, diventeranno di nuovo marito e moglie.