Una abbronzatissima Barbara d’Urso mostra il nuovo studio di Pomeriggio 5

Una 14esima edizione diversa da quelle del passato per Pomeriggio 5. Una edizione che durerà di meno rispetto alle precedenti, circa una quindicina di minuti di differenza. Ma soprattutto una edizione dove non ci sarà spazio per i salotti, i talk, i siparietti trash che il pubblico forse mal digeriva da tempo. Ci sarà tanta cronaca, informazione, ci saranno le storie e le notizie. Barbara d’Urso mostra lo studio di Pomeriggio 5, che viene definito uno studio più moderno. Lei è prontissima: abbronzata più che mai, dopo praticamente tre mesi di vacanza, la conduttrice è pronta per tornare in onda dal lunedì al venerdì alle 17,35 si Canale 5. Per il momento un solo impegno, quello con Pomeriggio 5, poi forse un programma in prima serata, di cui al momento, non si sa praticamente nulla…

Tutto pronto per la nuova edizione di Pomeriggio 5

Dopo il promo ufficiale, andato in onda in questi giorni, arrivano quindi anche le prime immagini del nuovo studio di Pomeriggio 5, con la conduttrice pronta a tornare tutti i pomeriggi nelle case degli italiani.

“Questa è una delle tante novità della 14° edizione di Pomeriggio 5. Uno studio ancora più moderno per raccontare la realtà. Là dove accadranno i fatti, noi ci saremo. Tanta informazione e le storie semplici e positive degli italiani. Io vi aspetto, tutti i giorni, come sempre in diretta dal lunedì al venerdì subito dopo Love is in the Air” dice Barbara d’urso nel promo mostrando il nuovo studio di Pomeriggio 5 molto grande e con ampi schermi che mostreranno di certo gli inviati ( neppure questa una grande novità visto che succedeva anche con Mattino 5 e con La vita in diretta).

"Uno studio ancora più moderno per raccontare la realtà, là dove accadranno i fatti, noi ci saremo. Tanta informazione e le storie semplici, le storie positive degli italiani"☀️La nostra meravigliosa Carmelita ci aspetta da lunedì alle 17.35 con #Pomeriggio5, siete pronti?😎😍 pic.twitter.com/estaIOhRoe September 2, 2021

L’appuntamento con questa nuova edizione di Pomeriggio 5 e con Barbara d’Urso è quindi per il 6 settembre 2021 quando andrà in onda la prima puntata della stagione 2021-2022. A proposito della programmazione autunnale di Canale 5, vi ricordiamo invece che Mattino 5 debutterà la settimana successiva.