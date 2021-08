Un promo sobrio per la nuova edizione di Pomeriggio 5: si parte il 6 settembre

Quando tornerà in onda Pomeriggio 5? La risposta è servita, a dire il vero la conoscevamo da tempo. L’edizione 2021-2022 di Pomeriggio Cinque prenderà il via dal 6 settembre su Canale 5. Quello che ancora non conosciamo, è l’orario scelto per il programma di Barbara d’urso. Tante le voci che si sono rincorse e neppure il primo promo mandato in onda in queste ore, risponde al grande enigma. E’ vero che Pomeriggio 5 sarà ridimensionato e avrà un orario diverso da quello degli ultimi anni? E’ vero che si inizierà solo dopo le 17,30 e che si parlerà solo di cronaca? Dal promo, purtroppo, almeno per il momento, non si evince praticamente nulla.

Il promo di Pomeriggio 5: parola d’ordine sobrietà

Una cosa possiamo dirla, in attesa di conoscere i dettagli sull’orario e su quello che sarà il focus della nuova edizione del programma di Canale 5. La parola d’ordine ci sembra essere sobrietà. Ricordate nelle passate edizioni, quanto era tutto incentrato su Barbara d’Urso che faceva una sorta di mini film per i promo dei suoi programmi? Addirittura su un set cadde e finì in ospedale, interpretando il ruolo di Wonder Woman. Quest’anno invece non ci sono immagini inedite ma solo un collage di servizi e frame del programma di Canale 5, cose già andate in onda che lasciano già intuire come la rotta sia cambiata. Informazione, attualità, cronaca, diretta, servizi, esclusive: sembrano essere queste le nuove parole chiave. Costume e società, niente gossip a quanto pare. E quindi neppure spazio a momenti di analisi dei programmi in onda in prima serata ( non ci sarà modo di parlare ad esempio del Grande Fratello VIP che dovrebbe essere quindi una esclusiva di Silvia Toffanin che avrà così modo di riempire due puntate di Verissimo, che da settembre raddoppia).

L’appuntamento con Pomeriggio 5 quindi è per il 6 settembre, adesso dobbiamo solo capire se alle 17,30 alle 17,35, alle 17,40! Non ci resta che attendere un nuovo promo che abbia anche l’indicazione oraria. E poi si parte: settembre è ormai arrivato e la programmazione che ci terrà compagnia per tutta la stagione, sta per decollare.