Quarto Grado torna il 10 settembre: si riparte dal caso Denise Pipitone

Ultimo venerdì sera senza Quarto Grado. Dalla prossima settimana infatti il programma di Rete 4 tornerà in onda. E’ stata una stagione eccellente dal punto di vista degli ascolti, quella che si è chiusa a luglio e Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono pronti a ripartire all’insegna delle inchieste e dei grandi gialli da trattare nello studio di Rete 4. Non sono mancate le polemiche tra l’altro. Come il pubblico di Mediaset sa bene, Nuzzi e il programma, si sono dovuti difendere dalle accuse di Piera Maggio che non ha gradito come in trasmissione fosse trattato il caso e ha diffidato Quarto Grado dal parlare di Denise Pipitone. Ma la diffida non ha fermato Nuzzi e tutta la squadra di Quarto Grado che, per dovere di cronaca, sono andati avanti. E nella puntata del 1′ settembre 2021, come ha rivelato il conduttore, si ripartirà proprio dal grande giallo, quello della scomparsa di Denise Pipitone, a ben 17 anni di distanza dal giorno in cui della bambina si persero le tracce. Lo ha rivelato Nuzzi nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni, prontissimo quindi a tornare in onda con tutta la squadra di rete 4.

Quarto Grado torna in onda il 10 settembre 2021: i primi casi

Nuzzi quindi ha rivelato che nella prima puntata di stagione, si tornerà a parlare del caso Denise Pipitone. Al momento non sembrano esserci grandi novità ma la squadra di Rete 4 ha lavorato per tutta l’estate, raccogliendo altre testimonianze che saranno mostrate nel corso della trasmissione. Non solo, il conduttore di Quarto Grado ha spiegato che sarà trattato un altro grande giallo dell’estate. Che cosa è successo a Laura Ziliani, l’ex vigilessa ritrovata morta nelle acque di un torrente vicino casa? E’ stato un suicidio o la donna è stata uccisa e poi gettata nel torrente? E chi aveva un motivo per fare del male a Laura? Un giallo che resta ancora irrisolto a quasi un mese di distanza dal ritrovamento del cadavere della donna.

Quarto Grado torna quindi il 10 settembre 2021 su Rete 4 in prima serata come sempre alle 21,20.