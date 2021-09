E’ sempre mezzogiorno la seconda stagione: chi ci sarà, tutti i protagonisti

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma, con Antonella Clerici in diretta da Milano, sono stati presentati i programmi in onda nel day time di Rai 1 dal 13 settembre 2021. Confermatissimo E’ sempre mezzogiorno, con tanti complimenti fatti da Stefano Coletta per Antonella, che con il suo sorriso e la sua professionalità ( ha ricordato più volte che prima di essere una conduttrice la Clerici è una giornalista) ha riportato una buona di fetta di pubblico nel mezzogiorno di Rai 1. Una fetta di pubblico che negli ultimi anni si era persa strada facendo. Gli ascolti per E’ sempre mezzogiorno sono stati davvero ottimi e si spera di replicare con una stagione ricca di novità. Vi abbiamo già parlato delle nuove rubriche che ci saranno in questa seconda edizione di E’ sempre mezzogiorni ( qui l’approfondimento con le novità) e adesso approfondiamo un altro tema, chi ci sarà? Chi saranno i protagonisti della seconda edizione del programma condotto da Antonella Clerici?

E’ sempre mezzogiorno seconda edizione: tutti i protagonisti

Come ha già anticipato la Clerici nel corso della conferenza stampa, uno dei protagonisti sarà Sal De Riso che però avrà un ruolo tutto speciale. Preparerà si dei dolci ma sarà anche una sorta di inviato speciale. Infatti ci saranno delle “dediche” speciali di chi chiederà al programma di portare la torta a casa di una persona speciale. E il dolce sarà preparato proprio da Sal De Riso. Tra i protagonisti della nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno anche Federico Quaranta che andrà in giro per l’Italia alla scoperta del territorio. Dalla passata stagione confermatissimi Evelina Flachi e anche Lorenzo Biagiarelli. Restando nel bosco e nella cucina di Rai 1, vedremo il ritorno di Alfio che avrà un ruolo speciale. Da lunedì su Rai 1 vedremo di nuovo anche Fulvio Marino che avrà un angolo ancora più grande per la preparazione del pane e della pizza ( ma non solo). Tornerà nello studio di Rai 1 anche Zia Cri, Cristina Lunardini. Nessun accenno, almeno per il momento, alla presenza di Anna Moroni che era tornata nello studio di Rai 1 nell’ultima parte di stagione, dopo aver terminato la sua avventura su Rete 4 con Ricette all’Italiana. Ci sarà invece Angela Frenda che sarà protagonista di una sorta di rubrica come la posta del cuore, che sarà svelata da lunedì prossimo. E poi tanti collegamenti con ospiti speciali e amici di E’ sempre mezzogiorno.