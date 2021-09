E’ sempre mezzogiorno, la conferenza stampa: Antonella Clerici presenta le novità

Fiducia rinnovata per Antonella Clerici e altra responsabilità per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. E’ il direttore Stefano Coletta ad elogiare in conferenza stampa i suoi conduttori del day time e più di tutti è entusiasta del lavoro svolto dalla Clerici, fiero di averla scelta lo scorso anno, sicuro che con le novità di E’ sempre mezzogiorno sarà un altro successo dopo la media del 17% della scorsa edizione. Coletta ha scelto non solo dei conduttori ma dei giornalisti, ha scelto di portare nelle case degli italiani chi è capace di andare oltre la semplice cucina, il semplice intrattenimento. “Antonellina nasce come giornalista e io ho voluto che ci fosse una capacità di stare al passo con i tempi, di stare dentro le notizie, di essere capaci immediatamente, di essere dentro alla realtà, non ho scelto solo dei giornalisti ma appassionati. Conduttori che non sono solo volti ma anche capaci…”. Coletta cerca di non dilungarsi ma il merito è anche suo e lo reclama. “.. E quando sono capaci ricetta esce migliore e non voglio parlare di dati ma sono chiari a tutti, è un bacino di ascolto che non ci aspettavamo.. è stato un grandissimo risultato che devo a tutti loro e ci auguriamo di attraversare adesso una stagione meno preoccupata ma non sappiamo… siamo ovviamente in uno scenario migliore ma quello che chiedo a tutti loro è di continuare a stare nella realtà. Si è vista una nova Rai 1 e un nuovo gusto e un nuovo livello qualitativo in qualsiasi genere”.

Antonella Clerici e la novità su Sal De Riso

La Clerici incassa tutti i complimenti, è a Milano in collegamento dal nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno. Conferma la presenza dei vecchi cuochi, conferma che sono sempre in cerca di volti nuovi perché il cambio generazionale è fondamentale. “Oltre ai nostri giochi, ce ne saranno altri nuovi, abbiamo pensato di continuare ma di aggiungere altro. Sal de Riso in genere prepara i dolci ma saranno dolci per gli auguri. Le persone chiamano per festeggiare un evento e chiederanno una torta, Sal la farà e la torta verrà recapitata a casa di queste persone e festeggeremo con loro”.

Una novità a cui si aggiunge l’angolo di Angela Frenda. “Con Angela Frenda racconteremo le storie legate alla gente comune, magari una litigata risolta con una ricetta insieme alla storia di grandi donne, di attualità”. Ci sarà più spazio anche per Alfio che è ormai il maggiordomo di E’ sempre mezzogiorno.

L’appuntamento con la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno è confermato per il 13 settembre. Eleganza e qualità, Coletta ribadisce che non ama il trash, ma soprattutto punta all’intelligenza.