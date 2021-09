Antonella Clerici svela parte del nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno

Il glicine si aggiunge alla scenografia di E’ sempre mezzogiorno, lo studio che mostra Antonella Clerici si presenta come una favola, nel bosco. Sta per partire la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno, il 13 settembre dovrebbe essere la data esatta della prima puntata, salvo scioperi. La Clerici ha ripreso in mano il mezzogiorno degli italiani che seguono la tv mentre preparano il pranzo, mentre attendono che la famiglia si riunisca o semplicemente accendono la tv per la pausa tra lavoro e relax. Antonella Clerici ripropone la cucina per tutti, aveva promesso una cucina più grande, ha aggiunto altre piante, non elimina i giochi che sono piaciuti al pubblico e inizia a pensare come potrebbero essere i menù da realizzare ogni puntata.

Chi ci sarà nella seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno?

Squadra che vince non si cambia ma di certo ci saranno altre sorprese nel cast o tra gli ospiti che da settembre 2021 a giugno 2022 allieteranno le settimane del pubblico. Il tema resta quello della casa nel bosco, così simile a quello in cui vive la conduttrice. E’ tra le storie Instagram che inizia a mostrare i dettagli, gli angoli, l’entusiasmo mentre i cuochi, gli chef, i maestri in cucina annunciano uno dopo l’altro la loro partecipazione dopo avere ricevuto la convocazione dalla Rai.

Mauro e Mattia Improta, Sergio Barzetti, Simone Buzzi, Natalia Cattelani, Chloe Facchini, Fabrizio Rebollini, Francesca Marsetti, Carmine D’Elia, Luca Montersino, Andrea Amadei, Sara Brancaccio, Daniele Persegani, Antonella Ricci, il cast lascia spazio a tanti volti noti. Angela Frenda, Ivano Ricchebono, Michele Farru, Enrico Croatti, Massimiliano Max Scotti, Gian Piero Fava, Barbara De Nigris, Roberto Di Pinto, Fabio Potenzano, Eleonora Matarrese, Jacopo e Matteo Robelli, Matteo “Matt the Farmer” Fiocco, chef Hiro Shoda, Marco Bianchi e Sal De Riso.

Manca meno di una settimana al via, Antonella Clerici ha anche perso qualche chiletto per tornare in forma e piena di energia dal suo pubblico, per assaggiare come sempre tutto o quasi tutto.