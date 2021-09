Enrico Papi torna su Canale 5 con Scherzi a parte: si inizia stasera

La domenica sera di Canale 5 cambia decisamente volto rispetto alle passate stagioni televisive. Se negli ultimi anni il pubblico aveva visto le fiction o il programma Live-Non è la d’Urso, da oggi, si cambia decisamente rotta. Parte questa sera la nuovissima edizione di “Scherzi a parte”, in una versione inedita e ricca di novità a partire dalla conduzione affidata al mattatore Enrico Papi. Prima puntata oggi, 12 settembre 2021. Un ritorno in Mediaset anche per Enrico Papi che negli ultimi anni era stato volto di Tv8 al timone di Guess my age e Name the tune. E non ci resta che scoprire qualche novità in attesa del debutto di questa sera.

Al via scherzi a parte la prima puntata oggi 12 settembre 2021

In uno studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, Papi gioca e interagisce con le vittime degli scherzi. Nella prima puntata a sedere sulle poltroncine ci sono: l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia e l’attore Andrea Roncato. Abbiamo già visto qualche piccola anticipazione dai promo andati in onda in questi giorni e possiamo davvero aspettarci di tutto!

Grande novità dell’edizione 2021 sono gli esilaranti scherzi in diretta che si consumano live, grazie alla complicità dello stesso conduttore Papi e degli ospiti seduti sulle poltroncine dello studio, e che portano “lo scherzato” fino a Cologno Monzese.

Inoltre, in ciascuna delle sei puntate, ci sarà una presenza femminile che invece di essere vittima, è complice e protagonista di una candid camera. Tra queste: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. L’appuntamento quindi, con la prima puntata di Scherzi a parte è per questa sera su Canale 5.