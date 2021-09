Ascolti prima serata 12 settembre 2021: Scherzi a parte vs Sul tetto del mondo

Si inizia a fare sul serio e con il 12 settembre 2021 possiamo inaugurare le sfide della prima serata tra le principali reti. Oggi grande attesa quindi per i dati di ascolto della prima serata del 12 settembre, una prima serata che ha visto scendere in “pista” la prima novità della stagione televisiva di Mediaset e di Canale 5. Parliamo della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Enrico Papi. Il programma si è scontrato al suo debutto contro il film tv di Rai 1, Sul tetto del mondo, con protagonista il bravissimo Alessio Boni. Una sfida interessante, al momento difficile da decifrare. Siamo infatti solo all’inizio di questa stagione televisiva e, oltra allo sport, gli ascolti non hanno brillato per le nuove proposte Rai e Mediaset. Possiamo dirvi, stando a quello che si è letto sui social, che la nuova edizione di Scherzi a parte, non ha particolarmente entusiasmato e che al pubblico non è piaciuto neppure parte dell’impostazione del programma. Non si perdona ad esempio la scelta di mettere in onda la scritta “scherzo in diretta” mentre il programma è stato registrato tempo fa. Piccolezze, queste. Il pubblico ha bocciato in parte questa prima puntata di Scherzi a parte, ritenendola forse un po’ troppo legata a schemi del passato.

C’era comunque molta curiosità per il ritorno in onda dello storico programma di Canale 5 che quindi, in termini di ascolti, potrebbe aver fatto dei buoni numeri. Ma questo come sempre lo scopriremo solo dopo le 10 quando arriveranno i dati auditel relativi alla prima serata di ieri. Nel frattempo sui social impazzano le immagini dello scherzo alla povera Orietta Berti, sempre più personaggio rivelazione dell’anno, incredibile. Tutti la vogliono, tutti la cercano, è davvero ovunque.

Gli ascolti tv della prima serata: i dati del 12 settembre 2021

Inizia quindi con la sfida tra un film che racconta la storia di un grande italiano e il ritorno di Scherzi a parte, il faccia a faccia tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset. Facciamo notare, prima di arrivare ai dati che saranno disponibili a breve, che ieri sera c’ è stato anche l’esordio de I soliti ignoti, nuova stagione, e questo potrebbe aver chiaramente aiutato Rai 1 in access prime time a lanciare la proposta della prima serata.

Ascolti Scherzi a parte prima puntata 12 settembre 2021– Con 3.506.000 e il 21,30% la prima puntata del programma di Enrico Papi sbanca al debutto. Ottimi numeri per Canale 5 che non vedeva questo risultato alla domenica da tempo.

Un milione di spettatori in più per Canale 5 che gioca di anticipo con la data di messa in onda di Scherzi a parte e vince senza troppo sforzo la serata.

Ascolti Sul tetto del mondo-Walter Bonatti e Rossana Podestà 12 settembre 2021- Non brilla il film in onda ieri su Rai 1 che fa 2.405.000 spettatori al 13.1% di share.

Vediamo le altre reti.

N.C.I.S. Los Angeles 1.119.000 spettatori (5.5%) e N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Pressing non migliora con 467.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Martin Eden ha incollato 671.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Come un uragano totalizza un a.m. di 686.000 spettatori (3.8%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi fa 348.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 MasterChef fa 504.000 spettatori (3%). Sul Nove Corpi da reato è seguito da 328.000 spettatori con l’1.9%.