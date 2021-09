Ascolti 14 settembre, La vita in diretta vs Pomeriggio 5: chi ha vinto?

E finalmente è arrivato il tanto atteso primo confronto tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. Dopo l’attesa quindi, i primi dati di ascolto che ci riveleranno cosa il pubblico ha scelto. La vita in diretta vs Pomeriggio 5: la prima sfida per gli ascolti del pomeriggio è quella del 14 settembre. Una sfida diversa dal passato visto che il programma di Barbara d’Urso, come saprete, parte alle 17,35 ossia almeno 20 minuto dopo l’inizio de La vita in diretta. Alberto Matano riparte invece dopo il Tg1 con la formula vincente che ha contraddistinto il programma lo scorso anno. Non a caso, prima di salutare il pubblico e dare l’appuntamento alla seconda puntata del programma, Matano ha ironizzato: “A domani con La vita in diretta, quella vera”. Una chiara frecciata che non è passata inosservata e che di certo voleva essere una bordata contro la concorrenza che con un anno di ritardo ha virato sull’informazione scopiazzando, malissimo, da Rai 1 e mandando in onda un clone venuto malissimo de La vita in diretta. Venuto così male tra l’altro, che si continua a ingannare il pubblico parlando di “esclusive” cadendo nel patetico. Basti pensare a quello che abbiamo visto nella puntata di ieri. Barbara d’Urso ha annunciato una intervista esclusiva con lo zio di Eitan, il bambino rapito dal nonno. Peccato che nello stesso identico minuto, su Rai 1 sia andata in onda la stessa intervista, con la stessa persona. L’ennesima dimostrazione che puoi cambiare la linea editoriale, ma se continui a prendere in giro il pubblico, non sarai mai un programma che fa seriamente informazione. Puoi mettere tutti i tavoli di questo mondo e dell’altro, mettere luci blu, mettere maxi schermi, il succo non cambia. Un peccato tra l’altro, perchè i giornalisti e gli inviati di Pomeriggio 5 sono anche molto bravi. E sulla loro bravura, si sarebbe potuto puntare.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati di ascolto del 14 settembre 2021

Come sempre i dati di ascolto arriveranno dopo le 10 e solo allora capiremo come è andata questa prima attesissima sfida. La d’Urso, alla sua prima settimana, viaggiava sul 14% di share, vedremo come è andata ieri.

La vita in diretta gli ascolti della prima puntata 14 settembre 2021

Con 1.553000 spettatori medi al 16.8% share nel programma (pres. 1.399.000 al 16.0%) Alberto Matano torna alla grande nel pomeriggio di Rai 1. Cresce rispetto all’anno scorso di +3,7% e vince il confronto con Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, gli ascolti del 14 settembre 2021

La puntata di Pomeriggio 5 di ieri registra il 12.9% con 1.127.000 nella prima parte, seconda parte 13.4% con 1.275.000 e 11.6% di share per chiudere nella terza parte con 1.188.000 spettatori .

