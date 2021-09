Ascolti tv: Tu si que vales torna e vince ma senza botto

Forse ci si aspetta qualcosina in più dal debutto di Tu si que vales che ha regalato nel corso degli anni, ascolti pazzeschi a Canale 5. Questa piccola premessa che però non cancella il grandissimo risultato portato a casa dal programma di Canale 5 che supera il 27% di share e incolla davanti alla tv 4 milioni di spettatori, cosa che solo Maria de Filippi in quel di Mediaset riesce a fare, con i suoi programmi. Per Tu si que vales, squadra che vince non si cambia e infatti Maria si affida ai suoi compagni di viaggio con una novità per questa edizione. Al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara c’è anche Giulia Stabile che già nella prima puntata si è messa in mostra con una esibizione davvero magica e unica nel suo genere, che ha lasciato senza parole i giudici ( eccetto Maria che conosce bene le potenzialità della vincitrice di Amici 20) e il pubblico a casa. Sicuramente a togliere qualche spettatore al programma di Canale 5 ci ha pensato la partita di pallavolo dell’Italia, un super match che ha visto i nostri azzurri battere la Serbia e volare nella finalissima di oggi dove troveranno la Slovenia.

Ma passiamo adesso ai numeri, con i dati di ascolto della serata di ieri, 18 settembre 2021.

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati auditel del 18 settembre 2021

Nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, su Rai1 Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The Walk 939.000 (6.8%). Su Canale 5 Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Ottimo risultato per la Pallavolo maschile Italia-Serbia lla semifinale trasmessa su Rai 2 a partire dalle 21 ha interessato 2.206.000 spettatori (11.9%). Canale 5 fa benissimo, considerato anche il fatto che davanti alla tv ci fosse meno gente del solito, causa temperature estive e voglia di stare ancora fuori a cena al sabato sera! Si può migliorare di certo, ma questi numeri, lo ribadiamo, sono una manna dal cielo per Mediaset.

Passiamo alle altre reti.

Su Italia 1 Ferdinand fa 691.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Ricomincio da Raitre fa 339.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Agente 007 – Licenza di Uccidere totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 287.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Caccia a Ottobre Rosso ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ha raccolto 218.000 spettatori e l’1.1% di share.