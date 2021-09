Ida Platano serena e felice con Marcello: saranno la prima coppia di U&D?

A un mese di distanza dall’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, si iniziano a creare delle simpatie tra i protagonisti di quello che un tempo fu il trono over. E come abbiamo visto nella puntata in onda oggi, 22 settembre 2021, Ida Platano sembra aver trovato un corteggiatore che le piace, e anche moltissimo. La bella bresciana, ha iniziato a uscire con Marcello e tra loro è nato un certo feeling; al momento sembra esserci stato solo un abbraccio tra di loro ma come ha spiegato Marcello, la qualità del tempo che hanno passato al telefono, con decine di video chiamate e anche il tempo in cui si sono visti, è stato speciale. Anche Ida ha confermato, con gli occhi lucidi ha commentato: “Io lo penso spesso, mi capita spesso di pensare a lui e sto bene, sono felice.” Ida e Marcello hanno iniziato a vedersi ma soprattutto a sentirsi da pochi giorni. La dama si era vista anche con Giordano ma con lui le cose non sono andate bene e la frequentazione si è chiusa anche se il napoletano le aveva inviato dei fiori in settimana, un dono che non è stato particolarmente apprezzato perchè Ida era concentrata già sulla conoscenza di Marcello.

Ida Platano e Marcello: prima coppia di Uomini e Donne

Anche Marcello si è detto felice di come stanno andando le cose tra lui e Ida. “Sono arrivato qui tutto spavaldo, non pensavo che sarebbe andata subito così” ha detto Marcello che è molto felice di quello che è successo tra loro. Il pubblico a casa però si è diviso. C’è chi non ha gradito l’atteggiamento che Ida ha avuto con Giordano, visto che non lo ha neppure ringraziato con una telefonata per i fiori ricevuta. C’è chi invece da casa ha commentato pensando che Ida questa volta si sia davvero emozionata nel conoscere una persona diversa e che abbia voglia di conoscere meglio Marcello. E c’è invece chi accusa Ida di essere come Gemma: ossessionata dal programma e senza nessuna intenzione di trovare realmente un compagno di vita.

Siamo solo all’inizio, è chiaro, ma sembra proprio che Ida e Marcello abbiano avuto una sorta di colpo di fulmine. Ora però c’è la vita reale, ci sono le distanze, gli impegni e i caratteri che devono iniziare ad amalgamarsi. Come andranno le cose tra Ida e Marcello, continuerà a essere tutto rose e fiori? Vedremo…