Ascolti tv Domenica IN vs Amici 21 la seconda sfida: chi ha vinto?

Seconda sfida, ma a quanto pare non ultima, alla domenica, tra Amici 21 e Domenica In quella del 26 settembre 2021. Non è ancora ufficiale ma pare che il talent di Maria de Filippi possa restare alla domenica pomeriggio ( probabilmente gli ascolti di ieri potranno far cambiare le cose e prendere decisioni importanti in quel di Mediaset). E’ la seconda sfida di stagione tra Mara Venier e Maria de Filippi, la prima vinta dal programma di Canale 5 che però, rispetto alle passate edizioni e alla collocazione del sabato, aveva perso qualcosina. Per Mara invece, la settimana scorsa ascolti perfettamente in linea con quelli del settembre 2020, per cui è abbastanza chiaro che il pubblico di Amici e il pubblico di Domenica IN, sono molto diversi e non si influenzano tra loro. Saranno comunque i dati auditel relativi agli ascolti della domenica pomeriggio a dirci come sono andate le cose.

In Rai è chiaro, si sente il fiato sul collo. Ed è forse anche per questo che il primo blocco, è tornato quello di un tempo, quello dedicato al talk sul covid 19. Onestamente pesante. Perchè non se ne può davvero più due anni dopo e perchè le informazioni dovrebbero arrivare in modo diverso a casa. Sono scelte è chiaro, ma alla domenica pomeriggio, ora vogliamo leggerezza che poi era quello che Mara aveva promesso al suo pubblico, secondo anche la sua cifra. Ma visto che quel blocco era il più visto, in quel di Rai 1 hanno pensato bene di ripartire da lì, giusto per perdere, se mai ci fosse stato qualche ragazzo davanti alla tv, anche l’unico coraggioso. E’ anche vero che come abbiamo detto in precedenza, si punta su target diversi, e un certo pubblico potrebbe aver apprezzato quel genere di informazione. Quello che manca in questo momento a Domenica IN sono le storie. Gli ospiti ci sono il problema è che sono sempre gli stessi e che non si legano ai fatti di attualità e fare delle interviste non è quindi il massimo del divertimento, visto che sei sempre costretto a chiedere le stesse cose. Da questo punto di vista anche il lavoro autoriale dovrebbe essere diverso, perchè il pubblico alla lunga poi si stanca di vedere sempre le stesse cose.

Ma torniamo agli ascolti, con i numeri di ieri.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati del 26 settembre 2021

Amici 21 parte come sempre alle 14 per poi dare la linea a Verissimo alle 16,30. La sovrapposizione con Domenica IN va quindi dalle 14 alle 16,20 circa.

I dati di Domenica IN: 2.219.000 spettatori al 14.0% e 1.856.000 al 13.2% di share.

I dati di Amici 21: si ferma al 16,5 % di share, vince ma non convince.

La seconda parte di Domenica IN sfida Verissimo, che nella sua prima parte fa 2.312.000 spettatori con il 18.0% e non teme rivali.