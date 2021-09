Citofonare Rai 2: tutto quello che vedremo alla domenica con Ventura e Perego

Inizia una nuova avventura per due amiche della tv. Parliamo di Simona Ventura e Paola Perego che da domenica saranno insieme in un nuovo programma della Rai. Le due conduttrici saranno le padrone di casa di Citofonare Rai 2, un programma tutto nuovo per la domenica mattina della rete. Citofonare Rai 2 andrà in onda dal 3 ottobre alle 11.15 tutte le domeniche.

Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Raccontare la tipica domenica italiana, questo l’obiettivo del programma, aiutati da “amici della domenica”, ospiti come attori, cantanti e imitatori. Tante le rubriche: Brunch in studio, in cui cuochi e esperti di cucina illustreranno ricette alla portata di tutti; Paola e Simona intervisteranno poi anche un vip. L’ospite della rubrica “L’intervista vip” della prima puntata sarà Sabrina Salerno che ripercorrerà con Paola Perego e Simona Ventura la sua carriera. In studio anche una band musicale che accompagnerà ospiti e conduttrici, interpretando brani storici della musica italiana.

Da domenica vedremo su Rai 2 anche il ritorno della “Zingara”. I “Vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza, che racconteranno le più comuni vicende dei condomini italiani.

Ma scopriamo qualcosa in più con le prime anticipazioni relative al programma.

Citofonare Rai2: tutto quello che vedremo da domenica 3 ottobre



Deve molto a L’Eredità il campione Massimo Cannoletta, che dopo Oggi è un altro giorno, ottiene un altro incarico in tv; Massimo sarà inviato speciale alla scoperta dei posti più belli d’Italia, dai luoghi del FAI che saranno aperti in esclusiva per “Citofonare Rai2” passando per i siti storici fino ad arrivare ai musei più curiosi e particolari della penisola. Come vi avevamo già detto, tra i protagonisti di Citofonare Rai 2 ci sarà anche Alessandra Rametta, star del web e dei social, imitatrice e trasformista, ironica e divertente, che ogni domenica interpreterà a modo suo personaggi famosi per il grande pubblico.

E ancora, vedremo anche Alessandro Magagnini, esperto di verde, che proporrà le sue particolari invenzioni, come i prati prêt a porter, le tovaglie di piante, i cup cake di piante grasse; Elena Ballerini, che girerà l’Italia alla scoperta dei mercatini più originali e sarà ospitata nelle case degli italiani per il “pranzo domenicale”. Tra gli altri volti di Citofonare Rai 2 anche il commercialista Gianluca Timpone, che aiuterà il pubblico a risolvere problemi quotidiani legati alle tasse e alle bollette.



Tornando alle rubriche ci sarà anche il “Frigo dei vip”, in cui Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente) porterà gli spettatori alla scoperta delle abitudini culinarie degli ospiti. Le incursioni del Corriere/portiere, una persona comune che svelerà un talento speciale o una passione nel corso del programma.