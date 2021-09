Alessandra Rametta sbarca in tv con la benedizione di Giulia de Lellis

E’ stata proprio lei ad annunciarlo alle tantissime persone che la seguono sui social. C’è una bellissima notizia e riguarda il futuro di Alessandra Rametta. Il nome forse non dirà nulla a chi non bazzica sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok, ma Rametta, per i giovanissimi, è davvero un personaggio molto amato . Alessandra è una giovanissima imitatrice, davvero di grande talento, che tra i suoi cavalli di battagli vanta le imitazioni di Chiara Ferragni e Giulia de Lellis, giusto per citare due nomi. Ed è stata proprio la bella influencer romana una delle prime a complimentarsi con Rametta per il prossimo impegno lavorativo che la vedrà impegnata in un nuovo programma tv e a darle in qualche modo la sua benedizione. Rametta infatti sarà una delle protagoniste di Citofonare Rai 2 il programma con Simona Ventura e Paola Perego che ci aspetta da ottobre alla domenica mattina.

Alessandra Rametta arriva in tv: la vedremo su Rai 2

Una mossa da vere furbone quella di Paola Perego e Simona Ventura che a quanto pare cercano anche di svecchiare un po’ la rete dando modo ai giovani di vedere un personaggio che amano. Rametta dal canto suo nn vede l’ora di iniziare questa nuova avventura e commenta: “Sono molto emozionata. La notizia è che da ottobre mi vedrete in tv in un programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Io sarò con loro tutte le domeniche. Non so se definirla fortuna, non so se me lo merito e se ne sono all’altezza. So solo che sono molto felice e che mi metterò in gioco. Spero di non deludervi, di farvi divertire… e di divertirmi!”.

L’imitatrice, emozionatissima in vista di questo esordio televisivo, ha poi aggiunto: “Non so se me lo merito, non so se è fortuna, non so se ne sono all’altezza, ma sono felice e ci metterò tutta me stessa. Un grazie va soprattutto a voi, che mi avete sostenuta dal giorno zero, e sappiate che se sono arrivata qui é anche merito vostro”. Ma chi è Alessandra Rametta?

Classe 1999, è nata a Marino ma vive a Roma. Studia lingue, e per mantenersi si è dedicata ad alcuni lavoretti, ha raccontato più volte di aver fatto anche la baby sitter. La fama arriva nel 2021 grazie ai suoi video pubblicati su TikTok, anche se l’iscrizione alla piattaforma era avvenuta un anno prima. All’inizio è stata apprezzata con le parodie di alcune pubblicità, dopodiché hanno preso il sopravvento le imitazioni; deve parte del successo anche a sua sorella Federica che le ha suggerito di fare più imitazioni. Rametta sogna di lavorare in aeroporto ma visto che per lei si sono aperte le porte del mondo della tv, tutto potrebbe cambiare! Sui social si diverte a mostrarsi anche con la sua famiglia e il suo amato fidanzato. E soprattutto si fa notare anche perchè lancia spesso messaggi importantissimi sul body positive. Si mostra spesso al naturale, senza filtri e con l’acne in evidenza. E non nasconde le forme sinuose del suo corpo. A tal proposito, qualche tempo fa Rametta sui social si era sfogata, chiedendo a chi la segue di non etichettarla solo come “quella che fa le imitazioni”. E aveva detto: “Al di là delle imitazioni penso di essere una persona con tante cose da raccontare, con tante esperienze da poter condividere con voi. Sono anche simpatica, perché no. Però davvero, non è carino aspettarsi sempre le imitazioni. Non sono solamente quella delle imitazioni, sono una normale ragazza di 21 anni, che ogni tanto ha anche le sue paranoie e i suoi problemi, la sua vita di tutti i giorni“

Una mossa sicuramente molto coraggiosa quella di Ventura e Perego. Non si discute infatti la bravura di Rametta ma quanti spettatori vedendola si chiederanno, non tanto chi sia lei, ma quanto chi siano i personaggi che imita? Impossibile però giudicare prima di vedere, per cui attendiamo l’arrivo di Citofonare Rai 2 alla domenica della rete prima di aggiungere altro! In attesa del debutto del programma, facciamo un grande in bocca al lupo a Rametta. Non è mai facile per un giovane esordire in tv e lei lo sta facendo!