E anche Pomeriggio 5 riapre al Grande Fratello VIP 6: cade la “censura”

Tremate tremate le streghe son tornate…Barbara d’Urso e Federica Panicucci tornano a occuparsi di tv e gossip nei loro programmi. A quanto pare, le frasi di Berlusconi, non sono più attuali. Aveva detto che nei programmi come Pomeriggio 5 e Mattino 5, pensare di fare un calderone con gossip, tv e intrattenimento, era qualcosa di obsoleto e superato nel tempo. Ma a quanto pare, vuoi per gli ascolti ( soprattutto per Pomeriggio 5) vuoi per il calo di interesse intorno al reality di Canale 5, ecco che quindi si è corso ai ripari. Come? Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi si è parlato dopo 3 settimane del reality di Canale 5 e lo stesso è successo nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 4 ottobre 2021. Barbara d’Urso quindi riprende il suo stile e nella seconda parte del programma, si apre anche a tematiche più leggere. Quella che poteva essere la “censura” è a quanto pare caduta!

Pomeriggio 5: si torna a parlare di tv e gossip

In queste prime tre settimane di messa in onda il Grande Fratello VIP 6 non ha brillato per gli ascolti, anzi. I dati ci dicono che le prime puntate sono state le meno viste delle sei edizioni del reality. Ed è forse anche per questo che si è deciso di dare spazio anche nei programmi del day time della rete a quello che poi succede in quello che dovrebbe essere uno dei programmi di punta del palinsesto di Mediaset. E’ vero che a Verissimo si può parlare, intervistare, ma quello che avvicina il pubblico sono le dinamiche e possono essere raccontate solo giornalmente, quasi in tempo reale, dai programmi Mediaset. Ci dobbiamo quindi aspettare che almeno Pomeriggio 5, torni nella sua seconda parte alle origini? Barbara d’urso in onda da un mese, perde costantemente nella sfida contro La vita in diretta ma soprattutto porta a casa, nella seconda parte, risultati davvero fallimentari in termini di ascolti.

Quello di oggi sarà solo un esperimento o da questa settimana i programmi di Canale 5 apriranno a queste tematiche? Barbara d’Urso è tornata anche con le sue notizie “choc”, con dei toni diversi dal solito, ma con gli analisti e non gli opinionisti. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Domani sarà difficile capire in termini di ascolti se questa mossa sarà utile o meno, visto che oggi sono in onda sulle altre reti programmi di approfondimento dedicati alle elezioni amministrative e regionali. Possiamo solo aspettare le future decisioni Mediaset, probabilmente il pubblico di affezionati potrebbe tornare. Aspettiamo!