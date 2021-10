Mediaset cambia strategia: Mattino 5 e Pomeriggio 5 tornano a parlare del GF VIP?

Qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello VIP 6 i vipponi, chiacchierando tra di loro in giardino, si chiedevano in quali programmi si sarebbe parlato delle loro gesta. In particolare, dopo il collegamento in diretta di Alex Belli con Signorini al pomeriggio, i concorrenti del reality di Canale 5 si interrogavano sugli spazi dati al programma nei vari contenitori. Ben sapendo del veto che era stato dato a Pomeriggio 5, i vipponi hanno iniziato a pensare che di certo di loro si saprebbe parlato da Federica Panicucci, a Mattino 5. Sbagliavano. O almeno, sbagliavano fino a oggi. Le cose infatti sono cambiate a gran sorpresa questa mattina. Dalle 10,20 circa in poi, nella puntata di Mattino 5 del 4 ottobre, c’è stato spazio per un breve dibattito su quello che è successo nella puntata di venerdì sera. Prima la Panicucci aveva mostrato il discorso fatto da Signorini in diretta. La conduttrice poi ha anche dato delle anticipazioni di quello che succederà stasera, quando vedremo nella casa del GF VIP, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, Federica.

E’ caduto quindi il divieto di parlare di tv e gossip, nei contenitori dedicati alle all news e all’informazione? Parrebbe proprio di si. Va detto che oggi c’è la diretta del Grande Fratello VIP e inoltre su Rai 1 non era in onda Storie Italiane per cui forse si è dedicato parte dello spazio della seconda parte al tema per sperimentare. Per comprendere meglio quello che succederà dovremo aspettare i prossimi giorni. Le novità però potrebbero non essere finite, perchè pare che anche in quel di Pomeriggio 5 oggi si tornerà a parlare del reality di Canale 5.

Causa ascolti bassi si torna a parlare di tv e gossip anche a Pomeriggio 5?

Quello che succederà questa settimana in quel di Canale 5 al pomeriggio, potrebbe far capire se la rotta sulla quale si viaggia è quella delineata prima ancora che il programma di Barbara d’Urso andasse in onda oppure se i venti porteranno altrove. I venti sono gli ascolti poco brillanti di Pomeriggio 5 che perde anche di 8 punti di share di differenza contro La vita in diretta. Un risultato catastrofico che non può funzionare. Ma se si cambiasse, si andrebbe contro il principio portato avanti da Piersilvio Berlusconi per la sua “rivoluzione”. Se si cedesse, chiaramente, si dovrebbe ammettere il fallimento delle nuove linee guida.