Marcello liquida Ida? Le ultime news da Uomini e Donne

Sono state registrate in questi giorni delle nuove puntate di Uomini e Donne e dal Vicolo delle News arrivano le anticipazioni relative a quello che sarebbe successo nello studio di Canale 5 in questi ultimi appuntamento con dama e cavalieri. In particolare, c’è una news che riguarda due protagonisti di quello che possiamo ancora chiamare il trono over, anche se in realtà non esiste la separazione! Nelle ultime puntate, le cose tra Ida Platano e Marcello, non erano andate affatto bene. O meglio, Marcello sembrava essersi invaghito di Ida ed era interessato a lei. Ma come spesso la dama bresciana fa, e come anche Maria de Filippi le ha fatto notare, ha caricato questa conoscenza di aspettative. Ha stressato fino allo sfinimento Marcello, che già qualche giorno fa aveva mostrato insofferenza. La conduttrice di Uomini e Donne aveva anche chiesto a Ida di provare a vivere con più leggerezza le cose. Marcello per spiegare il disagio che sta vivendo, ha spiegato che mentre si baciavano, lei ha smesso e ha iniziato a fare tutto un discorso pesante che ha rovinato l’atmosfera. Inoltre il cavaliere ha anche sottolineato che quello che racconta Ida è sempre un altro film e che lei vede le cose a modo suo. Un atteggiamento che a quanto pare lo ha allontanato, viste quelle che sono le ultime news dallo studio di Uomini e Donne. Tra i due infatti la conoscenza sarebbe finita.

Uomini e Donne news e anticipazioni: è finita tra Ida e Marcello?

Ida sembrava essere felice di questa conoscenza ma anche piena di dubbi perchè non vedeva Marcello coinvolto fino in fondo. Marcello invece partito a razzo, caricato dai pensieri di Ida, alla fine sembra essersi arreso. Non sappiamo di preciso quali saranno i reali motivi di questa decisione ma pare che alla fine sia stato proprio Marcello a chiedere di mettere fine alla conoscenza. Per scoprire i dettagli, non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne, con la versione di Ida e la versione di Marcello…