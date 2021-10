Tina sbugiarda Gemma Galgani: “Sei la vergogna di questo programma”

Che Gemma Galgani fosse una non alleata delle donne e che nello studio di Uomini e Donne regalasse delle perle di rara bassezza a gogo, era cosa parecchio nota. La scorsa settimana si era permessa di parlare della vita privata di Tina Cipollari dimenticando una sottile differenza: la romana è lì per lavorare ed è chiamata a parlare dei protagonisti di Uomini e Donne; lei invece su quelle poltrone rosse si accomoda da oltre 10 anni, raccontando parte della sua vita e sapendo di essere giudicata proprio per quello che fa con gli uomini. E non ci stupisce l’accanimento che ha contro Isabella Ricci, gelosia, invidia, potrebbero essere i sentimenti che hanno mosso le ultime uscite immotivate della Galgani. Ci ha pensato oggi Tina a sbugiardare la Galgani, lei che con Biagio ci era uscita ma che aveva saputo resistere alle sue avanches, respingendo i tentacoli da polipone. E neppure Biagio si era ricordato di quei baci, al limite del pornografico che c’erano stati. Non ha alzato la mano come ha fatto con Isabella, per dire che c’era stato molto di più. I video però non mentono. E Gemma che lo sa benissimo ha commentato: “Le mie non sono bugie, sono omissioni”. Certo…

Tina Cipollai sbugiarda Gemma Galgani: le news da Uomini e Donne

Tina ha quindi chiesto i video e si è ben capito quello che era successo. Gemma ha mentito e oggi si è visto senza nessun dubbio. Tina ha quindi puntato il dito per l’ennesima volta contro la dama: “Sei una bugiarda, sei la vergogna per questo programma” ha detto la Cipollari. E anche Isabella ha fatto notare come l’attacco fosse arrivato perchè ben studiato e ha lanciato anche un’altra pesante accusa, ipotizzando che probabilmente Biagio e Gemma si fossero messi d’accordo. Tra l’altro nel corso della discussione, il napoletano ha anche ricordato di altri baci che c’erano stati con la Galgani, smentendo quindi anche lei.