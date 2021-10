Imbarazzo a E’ sempre mezzogiorno: chi ha chiamato Ivano Ricchebono in diretta?

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno uno dei cuochi storici, Ivano Ricchebono. Come sempre lo prendono in giro, dicono sia un po’ arrogante ma è il suo modo di fare, altrimenti non sarebbe tra gli amati cuochi di Antonella Clerici. Anche oggi ha preparato un ottimo piatto ma ha commesso un errore, ha lasciato il cellulare acceso, non l’ha spento, non ha nemmeno abbassato la suoneria e il telefonino era accanto a lui durante la ricetta. Antonella Clerici sentiva un rumore strano e quando ha capito che era il cellulare di Ivano Ricchebono a ricevere messaggi o telefonate ha iniziato a chiedere informazioni. Cosce di faraona al miele ed uva era il prelibato piatto dello chef genovese ma Ricchebono in quei minuti ha avuto un po’ di confusione, visibilmente imbarazzato. Antonella Clerici ha avvisato che al prossimo squillo avrebbe risposto al cellulare.

Alfio vuole mostrare le foto compromettenti di Ivano Ricchebono

“Posso dire un nome?” chiede Alfio ad Antonella Clerici interrompendo il gioco sull’altalena. Si scherza, è un modo per prendere un po’ in giro lo chef che in cucina era diventato tutto rosso e aveva nascosto il cellulare in tasca. Quel nome però Alfio lo fa davvero e mentre Ivano ripete che non è vero la Clerici fa di tutto per non sentire perché già in passato ci sono stati dei problemini.

Antonella Clerici ricorda: “Già una volta con la maestra di tennis è successo un casino, non vorrei mai”. Cosa sarà successo tempo fa con la maestra di tennis? La conduttrice incalza e chiede al suo chef se gioca ancora a tennis.

Non ci sarà di certo niente da nascondere, è solo voglia di risate e leggerezza ma nello studio di E’ sempre mezzogiorno Ivano Ricchebono sa che forse dovrà dare qualche spiegazione perché la gelosia è sempre in agguato. La prossima volta di certo non dimenticherà di spegnere il cellulare in diretta.