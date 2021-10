Il messaggio di Eleonora Daniele per Guillermo Mariotto, tra loro c’è un legame fortissimo

Guillermo Mariotto a Oggi è un altro giorno ha confidato più volte che era emozionato ed è accaduto anche con il messaggio a sorpresa di Eleonora Daniele. Un video registrato dalla conduttrice nel suo camerino ed Eleonora Daniele ricorda i mesi terribili della pandemia, del lockdown, i mesi bui in cui loro due erano sempre presenti in tv. Guillermo Mariotto con i collegamenti dalla cucina di casa sua mentre preparava il pranzo per chi non era rimasto solo in strada e senza nemmeno un caffè o un piatto caldo. Eleonora Daniele sempre in diretta in tv con il pancione, oggi lo ringrazia davanti al loro pubblico, gli dice grazie perché c’è sempre stato per Storie Italiane ma anche per il bene che vuole a sua figlia Carlotta.

Guillermo Maritto ha regalato alla figlia di Eleonora Daniele il vestitino per il battesimo

E’ di Mariotto il vestito che la piccola Carlotta ha indossato nel giorno del suo battesimo. Un regalo che lo stilista ha fatto con immenso amore alla bimba a cui è molto legato. E’ forte il legame che c’è tra la Daniele e Mariotto e si vede anche dall’emozione di entrambi.

A Oggi è un altro giorno la conduttrice di Storie Italiane non è l’unica a regalare un bellissimo messaggio a Guillermo. C’è sua sorella Ilena che con un altro video lo fa sorridere con gli occhi lucidi. E’ la sorella più piccola, lui l’ha cresciuta, anche tra loro il legame è profondo. Ed Ilena per suo fratello ha parole dolcissime, ricorda il giorno del suo matrimonio, più un padre che un fratello; ricorda ogni volta che lei aveva bisogno e lui c’era.

Ci sono anche gli amici più cari a raccontare chi è Mariotto, c’è anche Stefano Dominella tra i videomessaggi: “La sua creatività è infinita” ed è solo uno dei pregi che elenca. L’intervista si conclude e il giudice di Ballando con le Stelle è riuscito a non piangere, anche questo è Guillermo Mariotto.