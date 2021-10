Chi l’ha visto intervista Winston Rayes Manuel: i casi del 13 ottobre

Torna Chi l’ha visto oggi 13 ottobre 2021 e tornano le nostre anticipazioni che ci raccontano tutti i dettagli per la nuova puntata in onda in diretta su Rai 3. Tanti, forse troppi i casi di cronaca da trattare: dalla strana morte di Dora caduta da un balcone a Potenza, alle ultime notizie sulla vicenda di Laura Ziliani. E sono moltissime le cose di cui questa sera si parlerà nel programma di Rai 3. Questa sera tra l’altro, Federica Sciarelli manderà in onda una intervista esclusiva molto attesa. “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità”: è un passo dell’intervista esclusiva di “Chi l’ha visto?” a Winston Reyes Manuel, l’uomo appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre. L’ex domestico filippino è stato condannato a sedici anni di reclusione, ma ne ha scontati soltanto dieci. Una notizia, quella della sua scarcerazione, che ha fatto molto scalpore. Questa sera il pubblico di Rai 3 potrà ascoltare anche le parole dell’uomo, a poche ore dopo l’uscita dal carcere.

Chi l’ha visto i casi di oggi 13 ottobre 2021

Nella puntata in onda mercoledì 13 ottobre alle 21.20 su Rai3, parla anche il padre che aveva rapito il proprio figlio a Padova con un commando di 4 uomini, strappandolo con violenza dalle braccia della madre. Bogdan in questi giorni ha dato la sua versione dei fatti, lanciando pesanti accuse alla madre del bambino, Alexandra. Ha parlato di abusi e maltrattamenti. La nonna e la mamma del piccolo hanno negato tutto, mostrando anche delle prove che dimostravano la loro versione dei fatti. Questa sera quindi, cosa avrà ancora da dire l’uomo che ha rapito in Italia suo figlio? Lo scopriremo seguendo la puntata in diretta come sempre a partire dalle 21,20 circa.

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi su Rai 3 si parlerà anche di Dora. Che cosa è successo davvero a questa ragazza di 30 anni che amava la sua vita e poco prima di rientrare a casa con il suo fidanzato aveva passato una serata spensierata con gli amici e le amiche? Un incidente, un suicidio o forse c’è altro?



E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

