Matrimonio e secondo figlio per Manuela Arcuri che confida i suoi desideri

Manuela Arcuri ha sposato il suo compagno a Las Vegas ma a Verissimo confida che desidera un matrimonio anche in Italia. Manuela e Giovanni stanno insieme da 10 anni, si sono sposati dopo due anni ma non hanno convalidato le nozze in Italia. La Arcuri attende la proposta di suo marito, lo desidera per la sua famiglia, per gli amici ma soprattutto per il figlio. A Mattia ha già detto che se un girono si sposeranno lui porterà le fedi a mamma e papà. La fiducia è tutto per loro due, è alla base del loro rapporto: “Non esiste quella gelosia possessiva che secondo me rovina un rapporto e quindi siamo di base amici il nostro legame è nato sull’amicizia perché è nato così poi ci simo fidanzati però quel rapporto è rimasto”. Manuela Arcuri parla anche delle crisi, inevitabili per una coppia: “Crisi… ci sono stati alti e bassi e ci sono stati momenti che ci sopportavamo un po’ meno, non ce lo siamo mai detti ma ci sono quei passaggi e li abbiamo superati con intelligenza e furbizia quei momenti perché sapevamo che sarebbero passati e abbiamo fatto passare un po’ di tempo ed ecco ci qua più uniti di prima”.

Il desiderio di Manuela Arcuri di avere un secondo figlio

Il matrimonio a Las Vegas studiato un paio di mesi prima: “Volevamo fare questo bel viaggio e avevamo visto che si celebrano questi matrimoni in modo particolare, erano un paio di anni che stavamo insieme… è stato un matrimonio con uno scenario pazzesco, tutto è stato molto bello”.

Spera di sposarsi anche in Italia ma spera anche di avere un altro figlio. Dopo la nascita di Mattia ha pensato di non volere altri figli, era impegnativo, ha lasciato il lavoro e si impegnata anima e corpo ma oggi che la famiglia ha un giusto equilibrio forse oggi lo farebbe un altro figlio, poi ammette che ci stanno provando. Se non dovesse arrivare stanno valutando l’ipotesi dell’adozione.

