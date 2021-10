Che show Morgan a Ballando con le stelle: sarebbe un peccato perderlo

Chi ben comincia è a metà dell’opera e a quanto pare, nel caso di Morgan, questo proverbio sarebbe perfetto. Già perchè non si smette di parlare di questa vicenda, nonostante le smentite di Milly Carlucci e dello stesso cantante. Per molti esperti di tv, sempre ben informati, Morgan non terminerà il suo percorso a Ballando con le stelle 2021. E non perchè non ne abbia voglia ma per una questione economica. La Carlucci ha smentito tutto, ha detto che Morgan è un concorrente a tempo indeterminato e che non lo vedremo solo nelle prime tre puntate, come si vocifera da oltre un mese. Ma la questione si dibatte ancora. Ieri il giornalista Giuseppe Candela che tra i primi aveva dato questa notizia, conferma che non ci sono i soldi per pagare Morgan per oltre tre puntate e che quindi il cantante non dovrebbe più essere un concorrente di Ballando con le stelle 2021 già da novembre. Sarà vero? E’ possibile che Milly stia cercando di convincere qualcuno, chi magari questi soldi deve darli e che magari visti i risultati, si potrà trovare un accordo? Ieri Morgan in pista è stato strepitoso, motivo per il quale, essendosi beccato solo complimenti ( e una marea di 10 inaspettati) per il momento non ha avuto niente da ridire anzi, si è dimostrato persino simpatico! E se dovesse continuare in questo modo, sarebbe persino un peccato perderlo perchè lui e Alessandra Tripoli ieri hanno regalato uno dei momenti migliori della serata in pista a Ballando con le stelle.

Morgan show a Ballando con le stelle 2021 ma lo vedremo solo per tre puntate?

Chissà magari alla fine, visto che si diverte davvero in pista e che sta scoprendo anche di essere portato per il ballo, Morgan potrà cedere anche sulla questione economica e magari lo vedremo ancora a prescindere dal “dato monetario”. Anche il cantante ha negato tutto, smentendo le voci di un contratto a tempo determinato e nelle varie clip di cui è stato protagonista, ha spiegato che vuole vincere. Le questioni sono due: se è vero che c’è questa problematica economica, la Rai vedendo la resa e i risultati, potrebbe fare uno sforzo e dare a Milly la possibilità di avere un budget meno risicato ( il fatto che siano arrivati ottimi risultati però potrebbe essere anche un’arma nelle mani di Morgan). La seconda possibilità: che il cantante metta al primo posto lo show e il divertimento dimenticato l’aspetto economico della questione, con la voglia di vincere e andare avanti. Staremo a vedere.

