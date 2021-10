Purchè finisca bene-Tutta colpa della fata Morgana stasera su Rai 1: la trama

Dopo il grande successo ottenuto la passata settimana con il primo film del ciclo Purchè finisca bene, si va in onda con un altro film tv oggi 19 ottobre 2021. Questa volta i protagonisti saranno Nicole Grimaudo e Davide Jacopini. Il titolo del film di oggi è Tutta colpa della fata Morgana. La Grimaudo interpreta un personaggio molto particolare. E’ Gabriella che aveva un sogno, un sogno che però sta per essere infranto. Infatti un imprenditore arrivato dal Nord, ha rovinato tutto e lei non ha però intenzione di demordere e decide di lottare fino alla fine, per ottenere quello che sognava da tempo. Non ci resta che scoprire la trama del film tv, Tutta colpa della fata Morgana. Ecco le anticipazioni.

Tutta colpa della fata Morgana stasera su Rai 1: la trama



Il sogno di Gabriella si è appena infranto. Insieme alla sua amica Anna, voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano le ha rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività. Il guastafeste si chiama Claudio, self-made man grondante ottimismo e idee “smart”, uno che al posto della spadara ha pensato di costruire un eco-resort. Destino vuole che Claudio si rivolga a Gabriella. L’hotel sorgerà sulle ceneri della Casa del violinista, un luogo considerato maledetto dagli abitanti del borgo.

Per dissuadere Claudio, Gabriella farà diventare reali le dicerie e, con l’aiuto di Anna, saboterà i lavori approfittando del fatto che il marito dell’amica, Pasquale, capocantiere del progetto, è un fifone suggestionabile. Iniziano con incantesimi che appaiono da un giorno all’altro sui muri intensificando via via i finti “fenomeni paranormali” fino alla misteriosa evocazione del fantasma del violinista pazzo, nient’altro che Gabriella abilmente travestita. Gli scillesi sono terrorizzati e

i lavori subiscono una battuta d’arresto. Claudio, disperato, cerca l’appoggio di Gabriella che inizia ad avere i primi sensi di colpa. E forse il loro progetto di vita non è poi così diverso. Il finale vedrà i due trovare un accordo e chissà, magari anche innamorarsi? Non ci resta che seguire il film tv in onda oggi su Rai 1 per scoprirlo.

Scritto da Marta Storti, Ilaria Storti, Carlo Mazzotta

Con Nicole Grimaudo, Davide Jacopini, Tecla Insolia, Corrado Fortuna, Claudia Potenza

Regia di Matteo Oleotto

Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction

Tv movie – Commedia

