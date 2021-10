L’estetista cinica consiglia il sale di Epsom per sgonfiare pancia, gambe e piedi

Come promesso l’estetista cinica è arrivata nello studio di E’ sempre mezzogiorno e dopo avere mangiato il salame ha consigliato l’utilizzo del sale di Epsom. Non è una sale da cucina, non è nessun sostituto del sale che usiamo per le ricette ma è magnesio solfato è può farci sgonfiare. Il magnesio solfato suggerito da Cristina Fogazzi può venirci in aiuto in tante occasioni, quando dobbiamo sgonfiare pancia, gambe e piedi. L’estetista cinica in pochi minuti spiega a cosa serve il sale di Epsom: “Il magnesio solfato ha la proprietà di chiamare acqua dai nostri tessuti ed è usatissimo prima delle visite di controllo dalla nutrizionista” grandi risate ma grade verità perché avendo la capacità di far perdere i liquidi, di sgonfiare e di fare perdere un mezzo chilo di peso è un modo per ingannare chi ci pesa. Evelina Flachi in studio commenta che lei non si lascia ingannare ma conferma tutto.

L’estetista cinica a E’ sempre mezzogiorno

Il magnesio solfato si compra in farmacia ma possiamo acquistarlo anche online e ha un prezzo basso. Cristina Fogazzi spiega come si usa, nella vasca con acqua calda va versato mezzo chilo di sale Epsom, ci immergiamo, restiamo per un po’ e poi avremo perso un po’ di liquidi, il risultato sarà visibile subito ma ovviamente durerà solo per un breve tempo.

Se non abbiamo la vasca l’estetista cinica consiglia di prendere dei leggings vecchi, li immergiamo in una bacinella con due litri di acqua calda e il magnesio solfato fino a quando il sale si scioglie tutto. Indossiamo i leggings e poi magari indossiamo anche qualcosa tipo la busta grande della spazzatura, restiamo così 1 ora. Poi possiamo indossare l’abito previsto.

Per i piedi un pediluvio con acqua e sali di Epsom, perfetti se li abbiamo gonfi perché magari ci muoviamo poco.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".