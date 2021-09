L’estetista cinica per i danni del sole e le macchie consiglia cosa fare e non fare

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno c’è un nuovo collegamento ed è l’estetista cinica con i suoi consigli per risolvere il problema delle macchie sul viso e dei danni del sole. Se a tante donne questa estate è piaciuto tantissimo restare sotto il sole, abbronzarsi per apparire più belle, molte adesso fanno in conti con le macchie scure che non vanno via. Cristina Fogazzi prima dell’estate aveva avvisato che l’unica cosa che evita al viso di macchiarsi è l’ombra. Nessuna crema solare è capace di bloccare le macchie solari ma cappello e ombrellone sono i nostri unici alleati. Se invece il danno è ormai fatto ecco cosa possiamo fare, l’estetista cinica ci spiega cosa fare e cosa non fare.

A E’ sempre mezzogiorno oggi c’è l’estetista cinica Cristina Fogazzi

Sarà più volte ospite o vera protagonista nella cucina di Antonella Clerici e ogni volta saranno sorrisi e ottimi consigli. Per le macchie sulla pelle la Fogazzi consiglia di evitare nel modo più assoluto il fai da te e di correre subito dal dermatologo, il pericolo è che usando creme o altro cose non adatte possiamo fare anche peggio; magari le macchie spariscono ma la prossima estate torneranno subito e anche più numerose.

Il giusto rimedio è senza dubbio la vitamina C, vera alleata della nostra pelle. Quindi tanto succo d’arancia ma non solo perché le creme a base di vitamina C sembrano siano perfette per eliminare un po’ alla volta le macchie scure sul nostro viso. Magari c’è anche altro da fare, ci sono altri prodotti da usare ma è il caso di rivolgersi a un medico, un dermatologo, come suggerito dall’estetista cinica.

Il prossimo appuntamento con Cristina Fogazzi sarà non in collegamento ma nello studio. E’ la sua promessa e sarà di certo uno dei momenti più apprezzati del programma.