Romina Power, chi ha amato dopo Al Bano? Aveva 50 anni quando si sono separati

Tra gli ospiti di Verissimo domenica 24 ottobre 2021 Romina Power che schietta e ironica come sempre ha confidato anche dell’amore dopo l’addio ad Al Bano. E’ stata lei a lasciarlo, aveva 50 anni, c’è stato un altro amore nella sua vita? Semplice immaginare che Romina Power dopo la separazione abbia avuto tanti corteggiatori ma a Silvia Toffanin confida che una volta assaporata la libertà è poi difficile farne a meno. Quindi ufficialmente non c’è stato un altro compagno ma si è riempita la vita di figli e nipoti. Romina Power racconta del dolore per la morte della sorella e tocca anche l’argomento chirurgia estetica.

Romina Power l’amore dopo Al Bano

“Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.

Immenso ancora oggi il dolore per la morte della sorella, era più piccola di Romina: “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”.

Sulla chirurgia estetica non ci stupisce, Romina Power la trova inutile: “Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”.

