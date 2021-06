Romina Power svela cosa ha fatto la mamma di Al Bano quando si sono riconciliati

La mamma di Al Bano era per Romina Power una seconda madre, magari anche più affettuosa e presente della sua. Mamma Jolanda non era solo sua suocera, non era solo la più affettuosa delle nonne per i suoi figli. Deve avere sofferto molto quando Al Bano e Romina hanno deciso di separarsi e a Oggi è un altro giorno la Power confida qual è stata la reazione della signora Jolanda quando si sono riconciliati. Dopo venti anni di rancore e dolore l’ex coppia d’oro si ritrovò sullo stesso palco in occasione dei 70 anni del cantante. Lo ricordiamo tutti, Romina Power soprese tutti accettando l’invito del suo ex marito. Una reunion che emozionò tutti ma più di tutti proprio mamma Jolanda.

ROMINA POWER: “QUANTO MI VOLEVA BENE E IO A LEI”

Ha sempre avuto parole d’affetto per sua suocera e quando mamma Jolanda ha saputo di quel famoso concerto ha fatto qualcosa che secondo Romina nemmeno sua madre avrebbe fatto. “La più grande conferma d’amore che ho avuto da lei è stata nel 2013 dopo il concerto con Al Bano. Lei quando l’ha saputo si è pagata il biglietto da sola e si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me con le braccia in avanti”. Era il suo desiderio più grande. Ha preteso di pagarsi da sola il biglietto, non voleva essere l’ospite di quella serata, di quell’evento, voleva essere la prima fan, la persona più felice nel rivedere suo figlio e Romina di nuovo insieme.

Forse avrà anche sperato che tornassero insieme, anche se era passato tanto tempo, anche se nella vita di suo figlio c’era Loredana Lecciso e c’erano altri due figli. “Mia suocera aveva una ingenuità dei bambini, con lei abbiamo cresciuto i quattro figli, non avevo balie, non avevo tate. C’era lei che era la nonna che li adorava”.