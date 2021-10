Imma Tataranni 2 e Il Collegio 6 ascolti boom: due certezze per la Rai

La seconda stagione di Imma Tataranni e la sesta edizione de Il Collegio regalano alla Rai ascolti da record per prima e seconda rete. In una serata ricca di proposte e molto affollata, Rai 1 e Rai 2 non hanno rivali. Imma Tataranni 2 debutta con la prima puntata il 26 ottobre e vola subito sopra i 5 milioni di spettatori. Due anni dopo il debutto di Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore, la Tataranni torna e riconquista il pubblico che ama i suoi look appariscenti ( che ricordano tra l’altro anche quelli di Morgane, forse i cugini francesi si sono ispirati alla nostra Imma materana per gli outfit della detective geniale), il suo modo di fare e una storia raccontata in modo semplice ma mai banale. A tratti surreale, a tratti divertente, a tratti riflessiva: la fiction ha tutto gli ingredienti che ne fanno un prodotto vincente.

Bene anche Il Collegio 6 su Rai 2. La rete di Di Meo è allo sbando. La programmazione fa acqua da tutte le parti ma il pubblico apprezza il reality che è assolutamente il cavallo di battaglia di questa rete. E la conferma arriva anche ieri, con gli ottimi ascolti per la prima puntata e un cast pazzesco che promette di fare faville.

Vediamo quindi i numeri di questa serata.

Ascolti tv 26 ottobre 2021: i dati della prima serata

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 vince con il botto la prima serata con una media di 5.235.000 spettatori pari al 24.7% di share. Testa a testa tra Canale5 e Rai 2. Il film di Mediaset Aquaman è stato visto da 1.557.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 l’esordio de Il Collegio 6 vince per spettatori ma perde di una tacca per share con 1.719.000 spettatori (8.5%). Quarta rete Italia1 con Le Iene Show visto da 1.263.000 spettatori pari al 7.7%.

Capitolo Talk. Su Rai3 #Cartabianca fa 875.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì registra 1.062.000 spettatori con il 5.1%. Vince quindi Floris nella sfida tra i tre canali. Su Tv8 il debutto di Game of Talents segna 453.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Attacco al potere – Olympus Has Fallen è seguito da 331.000 spettatori (1.5%).

