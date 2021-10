Claudio Baglioni ricorda sua madre e il momento straordinario della gravidanza

Claudio Baglioni racconta di sua madre, di una donna minuta ma fortissima, era lei il vero capo della famiglia. A Verissimo Baglioni ripensa ai sacrifici che di certo avranno fatto i suoi genitori per comprargli i primi strumenti musicali senza fargli mai pesare niente. Ha compiuto 70 anni e ripensando con un sorriso a sua madre confida: “Me la sono goduta tanto, è andata via 8 anni fa ma poi come accade per un figlio e una figlia, ci sono quegli 8 o 9 mesi in cui madre e figlio vivono quel periodo straordinariamente bello e misterioso”, non gli serve aggiungere altro.

Claudio Baglioni a Verissimo

Ricorda i suoi difficili esordi, tante volte gli hanno detto di no, lui tra sua madre e suo padre era il meno convinto di fare il cantante. Loro ci credevano molto di più di lui, continuavano ad iscriverlo a tutti i concorsi canori. Nel 1972 Questo piccolo grande amore è stata la svolta proprio quando Baglioni pensava fosse arrivato il momento di smettere. “Scrissi questo disco come se dovesse essere un film, un musical” poi un successo dopo l’altro passando per La vita è adesso.

Negli anni ’80 il suo successo più bello, la nascita di suo figlio. “Dire che sono orgoglioso di mio figlio mi costa fatica malgrado Giovanni abbia 39 anni e non è più un ragazzetto. La cosa bella tra le tante cose che fa nella vita è la passione per la musica, la chitarra. E’ diventato un modo di essere complici”. La musica li ha uniti ancora di più. “Figlio unico e non so se questa cosa lo abbia colpito a me colpì molto, mia madre mi diceva che i bambini si compravano e io di nascosto mettevo dei soldi da parte e gli chiedevo se bastavano”.

“Non credo di essere stato un gran padre all’inizio” perché per lavoro era sempre fuori. Ricorda che una volta erano al luna park e Baglioni aveva suo figlio sulle spalle e Giovanni si è dovuto tenere forte con le gambe perché Claudio era impegnato a stringere mani e firmare autografi. “Non è facile essere figli di padri o madri famosi”.

