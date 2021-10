Ida Platano ha trovato l’amore a Uomini e Donne? Prima i petali, poi le lacrime

Come saprete sono state registrate in questi giorni le nuove puntate di Uomini e Donne e non mancano le anticipazioni. Si è molto parlato dell’arrivo del nuovo tronista ( leggete qui per scoprire di chi si tratta), ma non solo. Oggi ci vogliamo concentrare su Ida Platano. Per chi non lo sapesse, la dama bresciana, archiviata la storia con Marcello ha iniziato a uscire con Diego. L’uomo del raccordo anulare, a quanto pare, ha conquistato con il suo sorriso e la sua simpatia Ida. Tra i due le cose sono andate benissimo, e nella registrazione che è stata fatta due giorni fa, i due pensavano persino di lasciare lo studio insieme. Un nuovo amore? Sembravano pronti a lasciare il programma per viversi questo amore travolgente fuori, senza telecamere ma poi è successo anche altro. Andiamo quindi per gradi per capire che cosa è accaduto tra Diego e Ida e come è andata poi a finire tra di loro.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Diego lasciano il programma?

Non è molto chiaro quello che è successo nelle due registrazioni che vedremo presto su Canale 5. Come saprete infatti in due giorni diversi si registrano le puntate ( che possono diventare anche 4 poi). Pare che in una puntata Ida e Tina abbiano litigato per quello che stava succedendo tra lei e Diego. Secondo Tina infatti, mentre Diego si sta davvero innamorando della bella parrucchiera, a lei non interessa molto dell’uomo. Ida ha comunque smentito tutto questo, dicendo che è intenzionata a uscire con Diego e lasciare il programma per vivere questa storia con lui lontano dalle telecamere. Diego si racconta più che presto di Ida. I due ballano insieme e Ida fa anche scendere i petali, come se avesse fatto una sorta di scelta. Poi però, dopo il ballo con Diego ( almeno così abbiamo capito) la Platano sarebbe tornata sulla discussione con Tina per chiarire. Diego non l’avrebbe presa molto bene e si sarebbe messo seduto al suo posto in lacrime, sentendosi escluso.

Non possiamo sbilanciarci molto prima di vedere il programma. Aspettiamo le puntate per dare poi un giudizio su quello che è successo tra i due!

