A Uomini e Donne c’è un nuovo tronista ed è una vecchia conoscenza

Arrivano le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata oggi, 29 ottobre 2021. Sono diversi i portali che si occupano del programma di Canale 5 ad aver dato la notizia, dopo che Amedeo Venza, influencer sempre molto informato sul mondo di Uomini e Donne, ha rivelato il nome del nuovo tronista. Era prevedibile immaginare che sarebbe arrivato un maschietto alla corte di Maria de Filippi dopo la cacciata di Joele e la scelta di Matteo, che è stata piana di emozioni oggi! Ed è un altro Matteo a prendere il posto del bel romano che ha scelto Noemi, una vecchia conoscenza per il pubblico di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Scopritelo leggendo le nostre anticipazioni, eccole per voi.

Grandi emozioni a Uomini e Donne per la scelta di Matteo

Uomini e Donne anticipazioni: arriva un nuovo tronista

Nella puntata odierna è stato invitato Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni che al momento è nella casa del Grande Fratello VIP, dove sta anche iniziando una frequentazione, se così possiamo dire, con Gianmaria Antinolfi. Matteo è stato travolto da diverse polemiche in questi mesi, dopo che lui e Sophie si sono lasciati e dopo le parole dell’ex tronista. Ma ha sempre trovato l’appoggio di Raffaella Mennoia che ha fatto ben capire da che parte stesse la redazione di Uomini e Donne in questa vicenda. E infatti Matteo è stato scelto per il trono. Non sapeva nulla, a giudicare dalle anticipazioni. Per lui non c’è stato un vero e proprio video di presentazione ma semplicemente è stato mostrato un rvm con i momenti più belli della sua partecipazione al programma. Una volta terminato il video, Maria gli ha chiesto se volesse sedersi sul trono. Matteo avrebbe risposto dicendo che forse non se la sente, che non sa se è pronto a farlo. Ma il pubblico ha iniziato ad applaudire e a incoraggiare il giovane milanese che alla fine ha accettato la proposta di Maria de Filippi ed è quindi un nuovo tronista di Uomini e Donne.

