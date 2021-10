Tutti in lacrime per la scelta di Matteo a Uomini e Donne: Noemi lo ha conquistato

Che puntata piena di emozioni quella di Uomini e Donne in onda oggi, 29 ottobre 2021. Sapevamo dalle anticipazioni che Matteo avrebbe fatto la sua scelta molto prima del previsto ma sarebbe stato impossibile descrivere le emozioni che il tronista ha provato. Ci ha pensato Maria de Filippi in qualche modo prima a tradurre quello che stava provando, poi a invitarlo a fare quello che diceva il suo cuore, ossia scegliere Noemi. Dalle parole di Matteo era chiaro che non riusciva a conoscere nessun’altra ragazza perchè Noemi gli era entrata dentro al cuore. E poi chi se ne frega se durerà una settimana o tutta la vita. L’importante è scegliersi e provare qualcosa, e visto che Matteo aveva occhi solo per Noemi, era davvero facile capire che la cosa migliore sarebbe stata la sua scelta. Tra imbarazzo ed emozione, il tronista alla fine si è lasciato convincere anche se forse avrebbe voluto essere altrove e non sotto lo sguardo di decine di persone che si aspettavano da lui una decisione. Altrettanto imbarazzata la povera Noemi, in attesa di quella scelta che tanto le stava facendo battere il cuore. E poi è arrivato un bacio infinito, i petali di rosa, la canzone d’amore e la scelta, una delle più bizzarre di sempre. Ma del resto le scelte improvvise nel programma di Canale 5, quelle che vengono dettate dal cuore ( e un po’ anche da Maria) sono le più belle. E a differenza di tante altre volte, quando anche la redazione ha in qualche modo contribuito ad allungare il brodo, Matteo non ce l’avrebbe mai potuta fare perchè ogni suo pensiero era per Noemi. Sono quegli amori dei vent’anni, che ti entrano dentro come un treno, che possono essere quelli che durano in eterno o magari anche solo un mese ma che ti travolgono.

Uomini e Donne: tutti in lacrime per la scelta di Matteo

E alla fine è stato impossibile non piangere. Completamente devastata Andrea Nicole, che non ha potuto trattenere le lacrime. Commozione anche per Gemma Galgani e Ida Platano. E poi lacrime anche tra i maschietti: commossi sia Biagio che Marcello per una scelta che ha davvero lasciato tutti senza parole. Baci travolgenti invece a centro studio tra Matteo e Noemi che si sono accozzati per non lasciarsi mai più e noi ai due ragazzi auguriamo chiaramente tutto il meglio per oggi e per domani. Un futuro pieno d’amore e un presente ricco di tutto quello che desiderano.

Un gesto che vale più di mille parole #UominieDonne pic.twitter.com/yGy6MzA862 October 29, 2021

Le scelte come quella che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne ci ricordano quale sia lo scopo di questo programma, un posto in cui cercare l’amore e trovare una persona con la quale condividere un pezzetto di vita! Ed è per questo che vorremmo vedere più spesso immagini come quelle di oggi!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".