Capodanno in musica per il 2022 in piazza di Canale 5 una super coppia

La festa di Capodanno torna in tv. E speriamo davvero che tra un mese e mezzo la situazione in Italia sia ancora così serena come quella che stiamo vivendo. Lo scorso anno infatti, tutta Italia è diventata zona rossa nei giorni di festa ed è stato impossibile muoversi, organizzare eventi, passare le feste in famiglia se lontani. Grazie al vaccino, nel nostro paese, la situazione è molto più tranquilla, anche rispetto a situazioni che si vivono a pochi chilometri da noi. Il Capodanno 2022 si accenderà quindi anche in tv in modo speciale e Mediaset sta pensando al Capodanno in Musica 2022 in piazza. Le prime anticipazioni arrivano da Tvblog. Secondo il noto portale sempre ben informato su tutto quello che succede in tv, il Capodanno in Musica per Mediaset dovrebbe vedere una inedita coppia protagonista. Un evento davvero imperdibile per il pubblico di Canale 5 ma anche per le persone che potranno accedere alla serata in una pizza italiana. Lo scorso anno, il Capodanno si era acceso su Rai 1, con un programma in studio, condotto da Amadeus mentre Mediaset aveva preferito non mandare in onda uno show musicale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Quest’anno invece, con la speranza che davvero le feste di Natale non portino nuove restrizioni, è arrivato il momento di fare festa anche su Canale 5. Ma chi saranno i due conduttori del Capodanno in musica di Canale 5? Scopriamolo con le prime anticipazioni.

Capodanno in musica 2022 su Canale 5 ci sono Federica Panicucci e Al Bano

Stando alle prime indiscrezioni, per il Capodanno in Musica Mediaset avrebbe scelto di affidarsi alla Panicucci, nonostante gli ultimi speciali in onda su Canale 5 non abbiano brillato in termini di ascolti, lo ricordiamo. Per Mediaset una vittoria nella notte di San Silvestro non arriva da secoli e chissà, quest’anno si invertirà la rotta? Abbiamo qualche dubbio. In ogni caso, al fianco di Federica Panicucci dovrebbe esserci Al Bano che ha una agenda di impegni davvero molto fitta. Da Ballando con le stelle al Capodanno di Canale 5 è davvero un attimo a quanto pare. Mediaset non ha ancora ufficializzato nulla ma, sempre secondo quanto riferisce Tvblog, il concerto evento per la notte di Capodanno dovrebbe tenersi a Bari. Ed è anche per questo che potrebbe esser stato scelto Al Bano come spalla di Federica Panicucci, visto il grande amore dei suoi conterranei! Ovviamente nessuna indiscrezione sul cast. Se non ci fosse il covid di mezzo, avremmo potuto pensare a una sacra alleanza voluta da Mediaset con Maria De Filippi, e magari con i ragazzi di Amici sul palco. Ma ci sembra di poter escludere che succederà visto che tutti i ragazzi vivono nel loro mondo ben protetti per evitare che possano contagiarsi e quindi dover lasciare il talent.

Gli artisti in ogni caso non si esibiscono da tempo, hanno passato due anni molto brutti e magari ci potremmo aspettare anche grandi nomi sul palco di questo Capodanno in musica. Accadrà? Staremo a vedere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".