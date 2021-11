E’ sempre mezzogiorno presenta il fidanzato di Francesca Marsetti, l’emozione di Antonella Clerici

Per anni Antonella Clerici ha sperato che accadesse, che un giorno avrebbe visto entrare in cucina il fidanzato di Francesca Marsetti. Tante volte in tantissime puntate la conduttrice ha chiesto alla sua chef del cuore se avesse finalmente trovato l’amore. La Marsetti e la Clerici sono molto legate, spesso era Anna Moroni a saperne più di tutti ma quello era un altro programma. Sono passati gli anni, è arrivato E’ sempre mezzogiorno e finalmente è arrivato anche il vero amore per Francesca. Qualcuno ha bussato alla porta, la puntata di oggi propone una bella sorpresa. Alfio apre la porta ed entra Leonardo.

Il fidanzato di Francesca Marsetti a E’ sempre mezzogiorno

Mentre Francesca Marsetti preparava la sua crostata dell’Orso Yoghi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno è arrivato il suo Leonardo. Emozione per tutti, sorrisi da parte di tutti mentre la chef era un po’ imbarazzata. Ad abbracciare la new entry in famiglia ci pensa Antonella Clerici: “Io la vedo proprio felice e visto che tu rendi felice una persona a cui voglio molto bene per la proprietà transitiva io voglio bene anche a te”. Francesca è sempre più imbarazzata ma felice, Antonella sa che in quel momento lei non parlerebbe, bloccata dall’emozione.

Non si può non parlare di cibo, per Leonardo è una bella fortuna avere come fidanzata una cuoca. La prima volta che ha cucinato per lui ha preparato la bruschetta con pomodori e burrata ma il suo fidanzato non mangia formaggi molli, per lei l’ha fatto senza aprire bocca. Poi la Marsetti ha capito e li evita.

Proprio come succede in casa tra amici c’è chi entra ed esce, ci sono le presentazioni, gli annunci importanti, le emozioni. Anche il gruppo di E’ sempre mezzogiorno è una gran famiglia e il bosco è la seconda casa di tutti.

