Gli ascolti della domenica pomeriggio: Canale 5 imbattibile, Mara emoziona con il ricordo di Galeazzi

E’ stato davvero bello vedere la prima parte di Domenica IN interamente dedicata al ricordo di Giampiero Galeazzi e non poteva essere altrimenti. Arrivava a casa tutta la voglia di chi era in studio con Mara Venier di raccontare aneddoti, di spiegare al pubblico a casa chi è stato Giampiero. Un momento davvero unico e speciale quello della puntata di Domenica IN di ieri, 14 novembre 2021, in un pomeriggio in cui davvero, gli ascolti per chi conduce non contano nulla. Per noi che invece ci dedichiamo alla analisi, anche i numeri devono avere un senso e i numeri ci dicono che anche questa settimana, Canale 5è imbattibile. Si cresce in numero di spettatori per Amici 21 in una giornata uggiosa di novembre, con più spettatori probabilmente davanti alla tv. Amici 21 e Verissimo non si battono. Domenica IN, vicina ai 3 milioni di spettatori nella prima parte, tiene comunque testa al programma di Maria de Filippi. Cosa che invece non riesce a fare altrettanto bene Francesca Fialdini che, nonostante ospiti da prima serata ( che raramente si vedono a Domenica IN), non batte la regina del salotto pomeridiano di Canale 5, Silvia Toffanin.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri.

Ascolti domenica 14 novembre 2021: i dati del pomeriggio

Su Rai1 Domenica In fa 2.899.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella prima parte, e 2.475.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (2.166.000 – 14%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.184.000 spettatori pari al 13%.

Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 L’Arca di Noè fa 2.639.000 spettatori con il 15.1%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.169.000 spettatori (19.1%). A seguire Verissimo mantiene la stessa media della passata settimana con la puntata della domenica molto più forte di quella del sabato soprattutto nella prima parte. Registra 2.867.000 spettatori con il 18.7%, dalle 16.31 alle 17.46, e 2.680.000 spettatori con il 15.4%, dalle 17.50 alle 18.41 con Verissimo Giro di Valzer.

