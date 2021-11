Ore 14 in pausa lascia spazio al tennis: quando torna Milo Infante?

Il tennis invade Rai 2. Una bella occasione per tutti gli appassionati di tennis che possono godersi i match dell’Atp Finals di Torino. Un torneo iniziato nel peggiore dei modi per l’Italia, con l’infortunio di Berrettini che potrebbe essere presto sostituito da Sinner. Non solo prima serata. Le gare saranno trasmesse in diretta anche nel pomeriggio alle 14. Questo significa che il programma di Milo Infante, come aveva annunciato il conduttore già venerdì, andrà in pausa. Un peccato dal punto di vista della “fedelizzazione” visto che Ore 14 stava facendo molto bene in termini di ascolto. Con una media di 500 mila spettatori ogni giorno, Ore 14 insieme a I Fatti vostri, è senza dubbio uno dei pochi programmi della rete che si salva, sia per quantità che per qualità e i risultati si vedono. Che Rai 2 sia una rete senza una vera e propria anima, lo si dice da mesi, non stiamo svelando nulla di nuovo. Ma se in estate le Olimpiadi arricchiscono un palinsesto parecchio moscio, il giro di Italia in primavera o il tennis a novembre, destabilizzano il pubblico. A fronte di ascolti molto alti per il breve periodo, perchè sicuramente le partite saranno seguite dagli appassionati ( almeno questa è la speranza di chi dirige la rete) si potrebbe perdere quella fetta di pubblico che giornalmente segue un programma e che ne decreta il successo.

Ore 14 si ferma: quando torna in onda?

In ogni caso la decisione della rete è presa e non è una cosa inaspettata . Il programma di Milo Infante si ferma quindi per una settimana per poi tornare in onda da lunedì prossimo. Da oggi, 15 novembre 2021 alle 14 ci sarà il tennis che fa cambiare anche il resto del palinsesto della rete. Infatti a seguire, ci sarà il programma Quelli che ( sempre che la partita duri nei tempi previsti perchè si sa, un match potrebbe durare anche ore in più rispetto a quello che si è messo in preventivo) e poi Detto Fatto, che, come Ore 14 pagherà la presenza del tennis su Rai 2. Il programma di Bianca Guaccero dovrebbe andare in onda intorno alle 16,15 ma non è detto che gli orari saranno rispettati. Il palinsesto chiaramente, sarà molto ballerino.

Ore 14 in ogni caso, tornerà il 22 novembre 2021. Lunedì prossimo Milo Infante si riprende lo spazio pomeridiano della seconda rete con il suo programma.

