Guillermo Mariotto: “Dite la verità le discussioni tra Morgan e Selvaggia vi piacciono o no?”

Con la discussione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli Ballando con le Stelle ci perde o ci guadagna? A Storie Italiane è Guillermo Mariotto l’unico a riportare tutti alla realtà. “Dite la verità le discussioni tra Morgan e Selvaggia, queste discussioni, vi piacciono o non vi piacciono?” E’ la domanda con cui Mariotto zittisce tutti ed è Luxuria a sottolineare che polemiche come queste fanno bene agli ascolti. In realtà Morgan ancora una volta porta in alto non solo gli ascolti di Ballando con le Stelle ma anche degli altri programmi che si occupano e preoccupano di quanto accaduto sabato scorso. “E volete che due egocentrici di quella portata non lo sappiano?” ha aggiunto Mariotto ma anche lui sabato a Ballando con le Stelle ha alzato la paletta con lo stesso voto della Lucarelli contro Morgan: 0. Si tira fuori dalla polemica ma come sempre alimenta il fuoco: “Adesso il rischio è che Selvaggia passi per la sacra inquisizione e che Morgan lo facciamo santo”.

Alessandra Tripoli: “Con Morgan metà del lavoro è fatto”

Alessandra Tripoli in collegamento con Storie Italiane continua a difendere il suo ballerino, è l’unico momento in cui scalda. Qualcuno sui social la provoca dicendo che è lei che sta imparando da Morgan. Alessandra conferma che ogni anno prende qualcosa dai suoi ballerini e con l’artista che ha quest’anno ha tanto da imparare e l’ha già fatto. Ribadisce che Marco Castoldi è sempre presente alle prove, sempre puntuale, sempre pronto ad impegnarsi al massimo, ricco di idee, capace di convincere ad andargli dietro perché poi il risultato è innovativo, uno spettacolo.

Grande umiltà da parte di una grande professionista ma se Morgan balla è tutto merito suo. La Tripoli fa notare che sabato scorso ha fatto di tutto per abbassare i toni ma non c’è riuscita. A Oggi è un altro giorno ha già rimproverato Morgan perché non si è fermato, ma di Selvaggia Lucarelli ha detto che sapeva quali tasti toccare.

In molti pensano che la Lucarelli abbia ancora il dente avvelenato per la love story con Morgan. Ed è sempre Mariotto a ricordare che queste polemiche ci sono ogni anno. Con Morgan però la Lucarelli è andata a colpo sicuro. Forse Sabrina Salerno è salva.

