Matteo nuovo tronista e Sophie Codegoni totalmente ignorata a Uomini e Donne

E’ stato parecchio bizzarro che nel video di presentazione di Matteo Ranieri, nuovo tronista di Uomini e Donne, si sia intravista a mala pena una ciocca di capelli di Sophie Codegoni. Eppure era lei la tronista, la stessa che è stata scelta dalla redazione del programma di Canale 5 e non messa su quella poltrona rossa da Ciccio Pasticcio ecco. Ma a quanto pare, tra il momento in cui Sophie era una delle elette a oggi, di cose ne sono cambiate, visto che di lei, a Uomini e Donne, neppure si fa il nome. Del resto, Raffaella Mennoia via social, era stata parecchio chiara, prendendo posizione in molte circostanze, dopo le interviste di quella che sarebbe diventata una vippona e schierandosi senza se e senza ma dalla parte di Matteo. Perchè lo sapete, lo sappiamo, “la redazione sa” …E quindi Sophie in questa storia, nella storia tra Matteo e lei, è la strega della situazione, almeno per chi lavora nel mondo di Uomini e Donne, per gli stessi autori che oggi, nel video di presentazione del nuovo tronista, non ne hanno mostrato neppure un profilo. Neppure una immagine, uno sguardo, una mano. Niente di niente, eppure da lì si doveva ripartire, da quella scelta e da una storia che poi non è andata bene. Ma siccome la redazione sa e noi non sappiamo nulla, ci fidiamo. Una cosa è certa: quando Sophie uscirà dalla casa del Grande Fratello VIP ( e ci sono buone probabilità che succeda già venerdì sera) si ritroverà il suo ex sul trono, mentre lei si accomoderà in prima serata nello studio di Signorini e forse, sarà costretta, e diciamo forse, a riparlare ancora di Matteo. Una storia infinita…

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Auguriamo a Matteo in ogni caso, di trovare questa volta una persona che lo capisca, che abbia i suoi stessi valori e non diciamo nulla su quello che è stato, anche perchè il ragazzo ci ha provato, ha avuto una delusione d’amore come spesso succede e speriamo se ne sarà fatto anche una ragione. Ha 20 anni, tutta la vita davanti e adesso anche qualche mese per cercare, di nuovo l’amore in tv. E non farà fare nessuna figuraccia al programma. Proprio lui, perchè mai dovrebbe? Bastano tutti quei soggetti che si esprimono con un italiano da prima elementare e parolacce a farci vergognare ogni giorno. Matteo vai e innamorati che alle figuracce da far fare al programma ci pensano gli altri, anche chi spesso parla perchè è pagato per farlo ma purtroppo apre la bocca solo per dire una marea di cavolate infinite…

Sulla storia tra Sophie e Matteo non possiamo dire davvero nulla. Non eravamo con loro, non sappiamo nulla di come siano andate le cose, per cui possiamo augurare solo il meglio a entrambi sperando che non si creino siparietti vari che non farebbero bene nè all’uno nè all’altro…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".